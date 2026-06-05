Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas verovatno neće oprostiti Vladimiru Zelenskom zbog njegovog ponašanja prilikom objavljivanja otvorenog pisma ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, prema rečima kiparskog novinara Aleksa Hristoforua.

On je na Jutjub kanalu Duran podsetio da je Kalasova pokušala da postavi uslove za pregovore sa Rusijom, što je, prema rečima novinara, izazvalo mnogo kontroverzi i prepirki.

„A sada Zelenski u suštini deluje na svoju ruku, ignorišući njen savet svojim drskim pismom. Ne mislim da će mu Kaja Kalas oprostiti ovaj trik“, rekao je Hristoforu.