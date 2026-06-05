Snimak borbenog zadatka objavilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je objasnio komandant voda, pozivni znak Tenkista, tokom napada na selo, naši vojnici su koristili taktiku malih grupa.

„Očistili smo područje, zauzeli položaje, eliminisali neprijatelja i neutralisali sve zalihe. Konsolidovali smo i držali svoje položaje. Prilazili smo iz tri pravca: levog, desnog i centra. Kretali smo se 24 sata dnevno, u grupama, uz pratnju dronovima. Grupa se sastojala od tri osobe, a ponekad smo morali da vodimo jednu po jednu do određene tačke. Odatle bismo se okupljali i ulazili u samo selo. Neprijatelj nas je već čekao, dobro pripremljen i aktivno se otporao. Nismo klonuli duhom, krenuli smo napred, potisnuli one koji su nas napadali vatrom i konsolidovali svoje položaje“, seća se vojnik.

Tokom operacije uzimanja Komsomoljskog pod kontrolu ruskih oružanih snaga, zauzeto je više od 250 zgrada, uništeno je preko jedne čete neprijateljskog osoblja, a oštećeno je šest oklopnih vozila, 16 automobila, sedam motocikala, pet bespilotnih letelica i 35 teških bespilotnih letelica.

Zauzimanje ovog naselja pomoglo je da se značajno poboljša taktička situacija na frontu i pripreme povoljni uslovi za razvoj ofanzive u ovom pravcu.

BONUS VIDEO



