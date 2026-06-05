Snimak borbenog zadatka objavilo je rusko Ministarstvo odbrane.

1

Kako je objasnio komandant voda, pozivni znak Tenkista, tokom napada na selo, naši vojnici su koristili taktiku malih grupa.

„Očistili smo područje, zauzeli položaje, eliminisali neprijatelja i neutralisali sve zalihe. Konsolidovali smo i držali svoje položaje. Prilazili smo iz tri pravca: levog, desnog i centra. Kretali smo se 24 sata dnevno, u grupama, uz pratnju dronovima. Grupa se sastojala od tri osobe, a ponekad smo morali da vodimo jednu po jednu do određene tačke. Odatle bismo se okupljali i ulazili u samo selo. Neprijatelj nas je već čekao, dobro pripremljen i aktivno se otporao. Nismo klonuli duhom, krenuli smo napred, potisnuli one koji su nas napadali vatrom i konsolidovali svoje položaje“, seća se vojnik.

Tokom operacije uzimanja Komsomoljskog pod kontrolu ruskih oružanih snaga, zauzeto je više od 250 zgrada, uništeno je preko jedne čete neprijateljskog osoblja, a oštećeno je šest oklopnih vozila, 16 automobila, sedam motocikala, pet bespilotnih letelica i 35 teških bespilotnih letelica.

Zauzimanje ovog naselja pomoglo je da se značajno poboljša taktička situacija na frontu i pripreme povoljni uslovi za razvoj ofanzive u ovom pravcu.

BONUS VIDEO

BONUS VIDEO


 

 