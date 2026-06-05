Peskov je novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu rekao da Rusija nema zvanične kanale komunikacije sa Ukrajinom, prenosi RIA novosti.

"Nemamo zvanične kanale sa Ukrajinom", rekao je Peskov.

On je dodao da Zelenski može da dođe u Moskvu u bilo kom trenutku, ako želi da se sastane sa Putinom.

"Imao sam priliku da pročitam pismo. Predsednik Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može da dođe u Moskvu i da to učini", rekao je Peskov, prenosi TASS.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je ranije da je Kijev prosledio otvoreno pismo Zelenskog Moskvi diplomatskim kanalima.

Zelenski je u četvrtak u otvorenom pismu ruskom lideru Vladimiru Putinu izjavio da nije spreman da putuje u Rusiju na pregovore.

"Predlažem sastanak sa vama. Svi su čuli vaše predstavnike kako se smeju i govore da mogu da dođem u Moskvu. Ali ukrajinski lider nema šta da radi u vašoj prestonici, baš kao što ni ruski lider nema šta da radi u Kijevu", napisao je Zelenski u pismu.

U svojoj poruci, Zelenski je predložio da ruski predsednik odredi jasan datum za sastanak, napominjući da bi zemlje poput Švajcarske, Turske i arapskog sveta mogle poslužiti kao mesta održavanja.

Predsednik Ukrajine uputio je sinoć otvoreno pismo Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Zelenski je u pismu objavljenom na sajtu predsednika Ukrajine naveo da je Ukrajina spremna za "potpuni prekid vatre tokom pregovora" i pozvao na organizovanje sastanka lidera, uz učešće međunarodnih posrednika.

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