Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24".

Na snimcima se vidi veliki oblak dima koji se uzdiže iznad vode nakon eksplozije. Veruje se da se morski dron nalazio na plovilu koje je plovilo priobalnim područjem kod Konstance.

Luka je brzo evakuisana, a stanovnicima obližnjih priobalnih područja savetovano je da se sklone zbog mogućnosti novih iznenadnih detonacija.

Isti portal piše da je dron bio u blizini naftnog terminala. Izvori su za Digi24 izjavili da su u priobalnom području Konstance otkrivena još četiri plovila natovarena eksplozivom.

Komandant Sandu Mateiu izjavio je za Digi24 da je u pitanju je dron tipa Magura, koji koristi ukrajinska vojska.

Dva helikoptera upućena su da nadgledaju područje i potraže eventualne neeksplodirane dronove, izjavio je zamenik rumunskog ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat.

„Odlučili smo da preventivno evakuišemo priobalno područje u radijusu od jednog kilometra dok ne budemo sigurni da ne postoji rizik od nove eksplozije“, rekao je jedan bezbednosni zvaničnik.

Rumunija je nakon prijave drona mobilisala 80 pripadnika Inspektorata za vanredne situacije iz Konstance, osam vatrogasnih vozila, do 13 vozila hitne pomoći, kao i jedinicu za hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne incidente.

Ministarstvo odbrane potvrdilo je u saopštenju: „Pomorski dron koji je jutros pronađen u Civilnoj luci Konstanca samouništio se oko 10.30 časova po lokalnom vremenu, bez ljudskih žrtava.“

Takođe su potvrdili da dron nije deo opreme rumunske vojske.

Još uvek nije poznato odakle je dron došao, ali su zvaničnici ove članice NATO-a naveli:

„Pomorski dron je tipa koji se koristi u ratu u Ukrajini.“

Pomorska luka nalazi se oko 160 kilometara južno od granice sa Ukrajinom.

Rumunsko ministarstvo odbrane dodalo je:

„Situacija je dinamična i vratićemo se sa informacijama i zvaničnim podacima čim budu dostupni.“

Pokrenuta je krivična istraga kako bi se utvrdio uzrok i poreklo iznenadne eksplozije.

Ovaj incident dogodio se samo nedelju dana nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u Rumuniji. Dve osobe su povređene u gradu Galați nakon što je bespilotna letelica udarila u desetospratnu zgradu.

To je bio prvi put tokom sukoba u Ukrajini da je dron pogodio gusto naseljeno područje u jednoj državi članici NATO-a.

Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su podignuta dva borbena aviona F-16, dok je vojni helikopter poslat da nadgleda mesto udara.

Pilotima je odobreno da obaraju dronove pod uslovom da time ne ugrožavaju naseljena područja.

Stanovnici pograničnih okruga Braila, Galac i Tulča upozoreni su da potraže zaklon, piše San.