On je na svom kanalu na platformi Telegram potvrdio da napušta funkciju načelnika Generalštaba i istakao da svom nasledniku na funkciji, Mihailu Drapatiju, ostavlja vojsku koja "ne samo da drži odbranu, već je i u ofanzivi", prenosi Rojers.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će njegova odluka da Mihailo Drapatij postane novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, a da se te funkcije bude smenjen Oleksandar Sirski, biti formalizovana danas.

"Zajedno sa Mihailom, Jevgenijem Hmarom i Pavlom Palisom, utvrdili smo kako treba rekonfigurisati Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Činjenica je da je Oleksandar Sirski postigao rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, Harkovskoj ofanzivi i Kurskoj operaciji. Prešli smo dug put, odbrana Ukrajine se nastavlja i svaki ratnik mora biti tretiran dostojanstveno", rekao je Zelenski u objavi na platformi X.