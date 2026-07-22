Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini zahteva moderna rešenja u tehnologiji i taktici, a jedan od najnovijih primera jeste promena uloge borbenih vozila pešadije.

Upotreba modernizovanih vozila BMP-2M, koja su opremljena savremenim borbenim modulima "Berežok" za dejstvo sa skrivenih položaja, omogućava efikasno neutralisanje ukrajinske pešadije na velikoj udaljenosti.

Ova ruska taktika transformiše klasično oklopno vozilo, koje se tradicionalno koristilo za direktnu podršku jurišnim jedinicama, u neku vrstu mobilnog artiljerijskog sistema sposobnog da nanese udare bez direktnog izlaganja neprijateljskoj vatri.

Brzina paljbe nadoknađuje preciznost na velikim distancama

Vojni stručnjaci napominju da automatski top kalibra 30 mm ne može da obezbedi savršenu preciznost kada se puca na ekstremno velikim udaljenostima.

Međutim, taj nedostatak se u potpunosti nadoknađuje visokom brzinom paljbe, što je idealno za dejstvo po grupnim ciljevima.

"Pošto je top automatski, može se koristiti sa velike udaljenosti za suzbijanje i rasturanje neprijateljskih jurišnih grupa u napredovanju ili trupa koje vrše rotaciju, kao i za uništavanje kopnenih robotskih kompleksa", objašnjavaju analitičari taktičke prednosti ovog pristupa.

Moćni arsenal modula "Berežok"

Borbeni modul B05J01 "Berežok" predstavlja duboku modernizaciju sistema upravljanja vatrom i naoružanja standardnog BMP-2.

Ključna prednost ovog sistema je uvođenje napredne termovizijske optike i automatizovanog sistema za praćenje ciljeva, što omogućava posadi da efikasno dejstvuje u svim vremenskim uslovima, danju i noću.

Kompletan arsenal modernizovanog BMP-2M sada uključuje:

Automatski top 2A42 kalibra 30 mm (glavno oružje za suzbijanje pešadije i lako oklopljenih vozila).

Mitraljez PKTM kalibra 7,62 mm (za blisku odbranu).

Automatski bacač granata AG-30M kalibra 30 mm (montiran na zadnjem delu kupole, pruža mogucnost gađanja ciljeva iza zaklona montiranom putanjom).

Protivtenkovske vođene rakete "Kornet" (četiri lansera spremna za paljbu, sposobna da probiju oklop najsavremenijih zapadnih tenkova na udaljenostima do 5,5 kilometara).

Zahvaljujući ovom kombinovanom naoružanju, BMP-2M je postao višenamenska platforma koja uspešno odgovara na izazove savremenog asimetričnog ratovanja, gde dominiraju dronovi i dalekometni sistemi.