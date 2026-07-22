Prema Telegram kanalu Supernova Plus, ukrajinski dronovi pogodili su dve elektroenergetske trafostanice u mestu Masandra i obližnjem gradu Jalti, što je izazvalo nestanak električne energije.

Nestanci struje prijavljeni su i u gradu Alušti na jugu Krima, nakon udara ukrajinskih snaga, prenosi kanal Exilenova Plus.

U međuvremenu, u ruskom gradu Krasnodaru pogođeni su objekat ruskog onlajn trgovinskog giganta „Vajldberis“, parking za kamione i stambene zgrade, navodi Supernova Plus. Kompanija "Vajldberis" kolokvijalno se naziva "ruski Amazon".

„Kao rezultat napada dronovima u Krasnodaru, prijavljena je šteta na infrastrukturi na nekoliko lokacija. Ostaci drona oštetili su balkon i prozore jednog stana u Prikubanskom okrugu. Nema stradalih“, izjavio je gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov.

„Neprijateljski udar pogodio je i logistički magacin, što je izazvalo požar. Tri osobe su povređene i prevezene u zdravstvene ustanove radi ukazivanja pomoći“, dodao je Naumov.

Još jedan logistički centar kompanije „Vajldberis“ pogođen je u gradu Nevinnomisku u Stavropoljskom kraju, gde je izbio veliki požar, prenosi Exilenova Plus.

Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je magacinski kompleks u Nevinomisku pogođen ukrajinskim dronovima, pri čemu je povređeno pet osoba.

„Usled napada dronovima na periferiji Nevinnomiska, zapalio se magacinski kompleks. Vatrogasci i druge hitne službe nalaze se na licu mesta“, rekao je on.

"Kijev independent" navodi da nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove detalje.

"Vajldberis" četvrti put meta napada

Napadi na objekte kompanije „Vajldberis“ u Krasnodaru i Nevinnomisku predstavljaju četvrti put u poslednjih nekoliko dana da je infrastruktura ove ruske kompanije navodno bila meta udara.

Ukrajina je u noći između 17. i 18. jula dva puta pogodila objekte kompanije „Vajldberis“.

Ruske vlasti saopštile su da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu kompanije „Vajldberis“ u gradu Elektrostalju, južno od Noginska u Moskovskoj oblasti. Sličan napad iste noći pogodio je distributivni centar u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti.

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