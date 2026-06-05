Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u kojem predlaže početak direktnih pregovora između Kijeva i Moskve, lični sastanak dvojice lidera i pokretanje procesa koji bi mogao da dovede do okončanja rata.

Međutim, sadržaj dokumenta već je izazvao brojne reakcije jer, osim poziva na dijalog i prekid vatre, sadrži i poruke koje pojedini analitičari tumače kao politički pritisak na Kremlj.

Prema navodima ukrajinskog izdanja Strana, Zelenski je predlog objavio na zvaničnom sajtu, naglašavajući da bi tokom čitavog pregovaračkog procesa trebalo da bude uspostavljeno potpuno primirje.

Predlog o prekidu vatre i ulozi SAD

Jedan od ključnih elemenata plana jeste potpuni prekid borbenih dejstava za vreme trajanja pregovora.

Zelenski smatra da bi poštovanje eventualnog primirja mogle da nadgledaju Sjedinjene Američke Države, koje bi imale ulogu kontrolora sprovođenja dogovorenih obaveza na terenu.

Pored toga, Kijev predlaže razmenu ratnih zarobljenika po principu „svih za sve“, povratak civila i dece koja su tokom sukoba napustila ili bila odvedena sa područja zahvaćenih ratom, a tek potom i razgovore o dugoročnim bezbednosnim garancijama.

Lični susret Putina i Zelenskog

Poseban deo pisma odnosi se na organizovanje direktnog sastanka dvojice lidera.

Ukrajinski predsednik predlaže da se unapred definiše tačan datum susreta, dok se kao moguće lokacije navode Švajcarska, Turska ili neka od arapskih država.

Prema planu koji je predstavio, pregovori bi u početnoj fazi bili vođeni isključivo između Moskve i Kijeva.

Tek kasnije bi se procesu pridružile Sjedinjene Američke Države, kao i pojedine evropske zemlje koje bi mogle da nastupe kao garanti eventualnih budućih sporazuma.

Optužbe na račun Moskve

Značajan deo pisma posvećen je kritikama ruske politike i procenama budućeg razvoja sukoba.

Zelenski tvrdi da ukrajinska strana raspolaže informacijama prema kojima Moskva planira nastavak ratnih operacija tokom 2027. i 2028. godine.

Upravo zbog toga, navodi ukrajinski lider, neophodno je što pre otvoriti diplomatski kanal koji bi omogućio pronalaženje političkog rešenja.

Na kraju dokumenta poručio je da će Ukrajina nastaviti borbena dejstva ukoliko predlog o pregovorima bude odbijen.

Istovremeno je ocenio da je „linija fronta sada linija sa koje treba da počne diplomatija“.

Deo pisma izazvao posebnu pažnju

Posebne reakcije izazvali su pojedini delovi pisma u kojima Zelenski govori o promeni odnosa ukrajinskog društva prema ruskom predsedniku.

On navodi da su mnogi građani Ukrajine pre više od dve decenije imali pozitivan stav prema Putinu, ali da je danas situacija potpuno drugačija.

Još više pažnje privukla je njegova poruka o ukrajinskim bespilotnim letelicama.

Zelenski je istakao da veliki broj Ukrajinaca pozitivno doživljava činjenicu da su ukrajinski dronovi stigli do Sankt Peterburga tokom održavanja tamošnjeg foruma, preletevši više od hiljadu kilometara.

„Kao što dobro znate, to rastojanje nije granica naših mogućnosti“, napisao je ukrajinski predsednik.

Tom porukom naglasio je da smatra kako mogućnosti ukrajinskih dalekometnih bespilotnih sistema prevazilaze ono što je do sada javno demonstrirano.

Poziv na dijalog ili politički pritisak?

Upravo zbog ovakvih formulacija deo komentatora ocenjuje da pismo nije samo diplomatski poziv na razgovore, već i pokušaj vršenja dodatnog političkog pritiska na Moskvu.

Pojedini analitičari smatraju da dokument na pojedinim mestima više podseća na ultimatum nego na klasičan poziv za početak dijaloga.

Ipak, bez obzira na različita tumačenja, osnovna poruka ostaje nepromenjena – Zelenski predlaže direktne pregovore sa Putinom, lični sastanak i potpuno primirje tokom trajanja razgovora, ali istovremeno poručuje da će Ukrajina nastaviti ratna dejstva ukoliko takav predlog ne bude prihvaćen.