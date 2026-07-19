Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći izvedeni novi napadi na objekte u lukama Odesa i Černomorsk.

Prema navodima Moskve, korišćeno je visokoprecizno vazdušno naoružanje i bespilotne letelice, a među pogođenim ciljevima nalaze se skladišta goriva i maziva, rezervoari namenjeni snabdevanju ukrajinskih snaga, pogoni za proizvodnju i sklapanje bespilotnih letelica, kao i jedno plovilo.

Ruska strana tvrdi da su pogođena i skladišta municije, dok nezavisna potvrda ovih navoda za sada nije objavljena.

Sve više udara na brodove i lučku infrastrukturu

Pojedini ruski mediji ocenjuju da poslednjih dana dolazi do promene obrasca napada, navodeći da mete više nisu samo lučka infrastruktura već i pojedina plovila koja uplovljavaju u ukrajinske luke.

Prema toj interpretaciji, cilj je otežavanje dopremanja vojne opreme i logistike morskim putem.

Takve tvrdnje nisu nezavisno potvrđene, ali podaci iz otvorenih izvora pokazuju da su u prethodnim danima pogođeni objekti u Odesi, Černomorsku, Južnom i Izmailu.

Odesa u centru pažnje

Koordinator proruskog pokreta u Nikolajevskoj oblasti Sergej Lebedev tvrdi da napadi imaju za cilj da poremete pripreme ukrajinskih snaga za eventualne buduće operacije na jugu.

Prema njegovim tvrdnjama, luke predstavljaju ključne logističke centre kroz koje stižu gorivo, municija i komponente potrebne za vojne aktivnosti.

Njegove izjave nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Moguće posledice po ukrajinsku ekonomiju

Ukrajinski politički analitičar Andrej Zolotarjov ocenio je da bi dugotrajniji napadi na luke mogli ozbiljno da pogode ukrajinski izvoz.

Kako navodi, rat je već doveo do velikih gubitaka u rudarsko-metalurškom sektoru, dok bi dodatno ograničavanje izvoza preko Odese moglo da utiče i na plasman žitarica, što bi se posebno moglo osetiti tokom predstojeće žetve.

On smatra da bi produženi poremećaji u radu crnomorskih luka imali značajne ekonomske posledice.

Zapad za sada bez nove inicijative

Evropske države do sada nisu predstavile novu inicijativu za obnovu sporazuma o izvozu žitarica niti za uspostavljanje novih humanitarnih pomorskih koridora.

Pojedini ruski mediji takvo odsustvo reakcije tumače kao znak da Zapad očekuje nastavak pojačanih ruskih operacija na Crnom moru.

Takvu ocenu nisu zvanično potvrdile evropske institucije niti države članice.

Ako se nastavi intenzitet udara na luke i logističke objekte, Ukrajina bi mogla da se suoči sa dodatnim izazovima u snabdevanju i izvozu robe. Istovremeno, zbog različitih tvrdnji zaraćenih strana, mnoge informacije o efektima napada za sada nije moguće nezavisno potvrditi.

Crnomorske luke imaju ključni značaj i za ukrajinsku ekonomiju i za vojnu logistiku. Svako ozbiljnije narušavanje njihovog rada može imati posledice na izvoz žitarica, snabdevanje vojske i bezbednosnu situaciju u regionu. Zbog toga se razvoj događaja na ovom području smatra jednim od važnijih pokazatelja daljeg toka sukoba.