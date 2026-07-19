Voditeljka Dragana Kosjerina već dugo je u medijskoj ilegali, a sad se oglasila sa primorja i oduševila sve kada je objavila niz fotografija sa odmora.

Ona je naime, pokazala pre svega preplanuo ten, a svi su komentarisali njene noge koje su po mišljenju pratilaca, za desetku.

Draganine koleginice Aleksandra Jeftanović i Jelena Simić odmah su oduševljeno reagovale na njene fotke, pa su joj ostavile emotikone i komplimente u komentarima.

"Prelepa", "ti si vatra", "grmiš, ženo", "lepota kakve nema", samo su neke od poruka koje je Kosjerina dobila.

Na odmoru čita više nego ikada

Podsetimo, Dragana je podelila i jedan dubokoumni odlomak iz knjige koji je mnoge naterao na razmišljanje:

-Tako su stajale stvari, nekada drveće, to su bili ljudi kao i mi, samo jači, srećniji, zaljubljeniji možda, mudriji, tako je to bilo.

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