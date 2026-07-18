Mađarska je blokirala dva pregovaračka klastera u pristupnim pregovorima Ukrajine sa Evropskom unijom, prenosi ukrajinski list "Evropska pravda", pozivajući se na svoje izvore.

Radi se o klasterima koji obuhvataju unutrašnje tržište, konkurentnost i inkluzivni rast.

Budimpešta je, sa druge strane, dala saglasnost za otvaranje trećeg klastera za Moldaviju.

Ovakav potez Mađarske je u skladu sa stavom mađarskog premijera Petera Mađara prema članstvu Ukrajine.

Iako se Mađar nije protivio otvaranju prvog klastera, njegova vlada je insistirala na brisanju formulacije "što je pre moguće" u kontekstu evropskih integracija Kijeva iz pisanih zaključaka sastanka lidera EU u Briselu.

Mađar je obrazlažio ovakvu politiku stavom da bi za Evropsku uniju bilo bolje da, pre Ukrajine, u članstvo primi dugogodišnje kandidate sa Zapadnog Balkana, jer bi u suprotnom Unija mogla da izgubi kredibilitet u tom regionu.

Inače, krajem juna je Mađarska je bila jedina zemlja EU koja se usprotivila slanju pisma Evropskom savetu i Evropskoj komisiji u ime svih 27 zemalja članica u znak podrške pristupanju Ukrajine i Moldavije.

Mađarski premijer Peter Mađar objasnio je taj stav izjavom da vlada njegove zemlje "ne smatra dobrom idejom" da se svih šest pregovaračkih klastera otvori odjednom.