Pojedini ruski mediji i Telegram kanali objavili su tvrdnju da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski preuzeo odgovornost za napade na logističke centre kompanije Vajldberiz u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti.

Prema tim navodima, Zelenski je izjavio da je lično naredio napade na distributivne centre.

Kako se navodi u objavama, Zelenski je navodno rekao da su pogođeni objekti korišćeni za snabdevanje komponentama namenjenim proizvodnji bespilotnih letelica i navigacione opreme.

Na osnovu toga, ruski izvori tvrde da napadi nisu bili greška, već unapred planirana operacija.

Ruski izvori iznose optužbe za ratne zločine

U objavama se dalje tvrdi da je u napadima na Vajdlberiz poginulo sedam osoba, dok je više desetina zaposlenih u skladištima povređeno.

Istovremeno se iznose optužbe da je reč o napadima na civilnu infrastrukturu i da predstavljaju ratni zločin.

Tvrdnje nisu nezavisno potvrđene

Za sada nema nezavisne potvrde da je Volodimir Zelenski zaista dao izjavu u kojoj preuzima odgovornost za napade na skladišta kompanije Vajdberiz.

Takođe, nisu nezavisno potvrđene ni tvrdnje o broju poginulih, kao ni navodi da su pogođeni objekti bili isključivo civilne ili vojne namene.

Ukrajinske vlasti se, prema trenutno dostupnim informacijama, nisu zvanično oglasile povodom ovih tvrdnji.