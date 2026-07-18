Rusija bi tokom jeseni mogla da pokrene mobilizaciju oko 500.000 ljudi, tvrdi šef Centra za suzbijanje dezinformacija pri Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Andrij Kovalenko.

Kako prenosi portal RBC-Ukrajina, Kovalenko je izjavio da bi deo novomobilisanih vojnika mogao gotovo odmah da bude upućen na istočni front kako bi popunio gubitke.

– Rusija se priprema za mobilizaciju 500.000 ljudi tokom jeseni. Deo njih planiraju da odmah pošalju u borbu kako bi popunili praznine na istoku, dok će drugi biti obučavani za moguće otvaranje novog pravca fronta. To je trenutni plan Ruske Federacije – rekao je Kovalenko.

"Predstoje veoma teški meseci"

Kovalenko je ocenio da Ukrajinu očekuju izuzetno zahtevni jesenji i zimski meseci.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage suočiće se sa intenzivnim pešadijskim borbama uz istovremenu upotrebu dronova, vođenih avionskih bombi i drugog savremenog naoružanja.

Ranije tvrdnje ukrajinskih zvaničnika

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je izjavio da bi Rusija mogla da pokrene novi talas mobilizacije nakon izbora za Državnu dumu.

Ukrajinska Glavna obaveštajna uprava (GUR) takođe je prethodno tvrdila da Rusija navodno prikriveno priprema novu mobilizaciju radi nastavka rata.

Prema ranijim navodima ukrajinskih izvora, regionalne vlasti u Rusiji navodno vrše pritisak na privrednike i kompanije da obezbede određeni broj ljudi za vojsku ili da, ukoliko to nisu u mogućnosti, plate odgovarajuću novčanu nadoknadu.