Ruske snage danas su izvele gotovo 40 napada na Dnjepropetrovsku oblast, koristeći bespilotne letelice, artiljeriju i navođene avionske bombe, saopštile su ukrajinske vlasti.

Načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne administracije Oleksandr Hanza naveo je na Telegramu da je u napadima jedna osoba poginula, dok su četiri povređene.

Pogođena škola, gorela polja

Prema njegovim rečima, u Nikopoljskom okrugu napadnute su opštine Nikopolj, Pokrovsk, Mirove, Červonohrihorivka i Marhanec.

Tokom napada oštećeni su srednja škola, više privatnih kuća i jedan kamion. Zapaljeni su putnički automobil, kao i polja pšenice i graška.

– Četiri osobe su povređene, od kojih su dve hospitalizovane. Sedamdesetogodišnja žena nalazi se u teškom stanju – saopštio je Hanza.

Jedna osoba poginula kod Krivog Roga

Ruske snage napale su i opštine Vasilkivska, Rajivska i Mežove u Sinjelnikivskom okrugu.

Tom prilikom uništeni su privatna kuća i pomoćni objekat, dok su oštećeni još jedna kuća, vrtić, administrativna zgrada, auto-servis, garaže i kamion. Požar se proširio i na polje pšenice.

Na području Krivog Roga pogođena je infrastruktura, a jedan muškarac je izgubio život.

Prema ranijim informacijama, dron tipa "Šahed" pogodio je infrastrukturni objekat u Krivom Rogu, pri čemu je jedna osoba poginula.