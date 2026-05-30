Napade je na društvenim mrežama objavio major Robert "Magjar" Brovdi, komandant Snaga bespilotnih sistema.

Naveo je da su tokom noći pogođena 23 vojna cilja i objekta duboko na neprijateljskoj teritoriji, uključujući i ciljeve povezane sa naftnim sektorom.

Prema njegovim rečima, u Taganrogu su pogođeni tanker "flote iz senke" i naftno skladište Kurganneftoprodukt, dok je u okupiranoj Feodosiji na Krimu gađan pomorski naftni terminal.





Operacije je koordinisao novoformirani Centar za dubinske udare Snaga bespilotnih sistema, telo zaduženo za napade dugog dometa.

"Noć između 29. i 30. maja bila je puna akcije. Ukrajinska ptica koja voli slobodu, lansirana od Snaga bespilotnih sistema, tokom noći pogodila je 23 vojna cilja i objekta duboko na neprijateljskoj teritoriji. Naftni sektor nije bio izuzet. Pogođen je raznovrstan niz ciljeva povezanih sa naftom, uz jedno lansirno vozilo Iskander i dva aviona Tu-142", rekao je Brovdi.

Ranije je objavljeno da su dronovi tokom iste noći napali lučku infrastrukturu u Taganrogu u Rostovskoj oblasti, pri čemu su se zapalili tanker i rezervoar za gorivo.

Pogođeno je i jedno naftno skladište u Krasnodarskom kraju, dok je Brovdi naknadno saopštio i da su uništeni lansirno vozilo sistema Iskander i dva aviona Tu-142 na vojnom aerodromu u Taganrogu.

Pogođena nuklearka

Ukrajinski borbeni dron pogodio je danas pre podne turbinski pogon šestog energetskog bloka nuklearne elektrane Zaporožje, saopštio je generalni direktor ruske državne korporacije ROSATOM Aleksej Lihačov.



Prema njegovim navodima, nakon udara došlo je do detonacije u objektu, a pogođena je zgrada turbine jednog od energetskih blokova elektrane.

"Danas popodne, ukrajinski borbeni dron je udario u zgradu turbine energetskog bloka broj 6, što je izazvalo naknadnu detonaciju", rekao je Lihačov, prenosi RIA Novosti.

On je ocenio da se radi o prvom ciljanom napadu na ključnu opremu nuklearne elektrane i istakao da je oštećenje pričinjeno na objektu turbine.

"Ukrajinske oružane snage više puta prelaze ne samo crvene linije, već i granice zdravog razuma. Šta možemo sledeće da očekujemo? Direktne udare na turbinu? Na reaktorsku salu? Na reaktor i njegove bezbednosne sisteme?", zapitao se Lihačov.

Lihačov je dodao da je dron bio navođen putem optičkih vlakana, zbog čega, kako tvrdi, ne postoji mogućnost da je pogodak bio slučajan.