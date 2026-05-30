Poljski premijer Donald Tusk reagovao je na objavu zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva, koji je komentarišući incident sa dronom u Rumuniji, izjavio je da treba utvrditi čija je letelica, ali da zemlje EU, kako je naveo, nemaju pravo da govore o toj temi jer su direktni učesnici rata protiv Rusije.

"Evropske nemoćne elite vrište o padu nekog drona na rumunsku stambenu zgradu. Naravno, treba utvrditi čiji je on. Ali u svakom slučaju, sve zemlje Evropske unije treba da začepe usta na tu temu. Evropske države su direktni učesnici rata sa Rusijom, i o tome više niko ne raspravlja. Da, oni ratuju rukama banderovaca, ali kakva je to razlika", napisao je Medvedev u objavi na Maksu.

On je, između ostalog, dodao da "i građani država Evropske unije, kao i stanovništvo sukobljenih zemalja, ne mogu da spavaju mirno, naročito na mestima gde se nalaze pogoni za proizvodnju bespilotnih letelica za potrebe banderovskih jedinica".

S druge strane, Tusk je rekao:"Poljska, Baltičke države, a sada Rumunija, sve je više i više ruskih provokacija".

"Juče je bivši ruski predsednik Medvedev kazao da je mirni san građana EU završen. Svi u NATO-u bi najzad trebalo da počnu ozbiljno da shvataju ovakve činjenice i reči", naveo je Tusk u objavi na mreži Iks.

Inače, Bukurešt je optužio Moskvu da je dron koji je pao u Rumuniji ruski, ali ova tvrdnja nije dokazana.