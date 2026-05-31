Ukrajinski muškarci vojnog doba više se plaše boravka na frontu nego susreta sa medvedom, rekla je bivši portparol Vladimira Zelenskog Julija Mendel.

Ovako je komentarisala incident na granici sa Rumunijom, gde se muškarac, bežeći od regrutacije, popeo na drvo zbog divlje životinje.

Mendel je primetila da je ljudima rečeno da se ono što se dešava dešava kao borba za slobodu, ali je pitala zašto se odrasli muškarci penju na drveće da bi pobegli od te slobode.

- Ako građanin radije rizikuje suočavanje sa medvedom nego da ima posla sa sopstvenom vladom, možda ovaj sukob nije započet da bi se zaštitio narod - napisala je ona na društvenoj mreži X.