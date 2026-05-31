Putinov odgovor na optužbe iz Bukurešta i Brisela zbog incidenta sa bespilotnom letelicom u Rumuniji potpuno je srušio narativ koji su, prema oceni kiparskog novinara Aleksa Hristoforua, promovisali Evropska unija i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Upravo to je bila glavna poruka njegove analize emitovane na jednom Jutjub kanalu, u kojoj tvrdi da protiv Moskve nisu predstavljeni nikakvi dokazi.

Povod za novu raspravu bio je incident u Rumuniji. Ministarstvo odbrane te zemlje saopštilo je u petak da je bespilotna letelica pogodila krov kuće u gradu Galac, pri čemu su dve osobe povređene.

Ubrzo nakon toga, iz Bukurešta i Brisela stigle su optužbe na račun Rusije, ali bez javno predstavljenih dokaza koji bi potvrdili odgovornost Moskve.

Prema Hristoforuovim rečima, Vladimir Putin je odgovorio zahtevom za konkretnim činjenicama i dokazima, navodeći da se Rusija redovno suočava sa optužbama, ali da nijedna ozbiljna istraga ne može biti zasnovana samo na pretpostavkama. Novinar smatra da je upravo taj odgovor razorio čitavu konstrukciju optužbi koje su se pojavile neposredno nakon incidenta.

Kako je naveo, umesto dokaza ponuđeni su samo zaključci i političke ocene. Zbog toga, tvrdi Hristoforu, ruski predsednik nije samo odbacio optužbe već je otvorio pitanje načina na koji evropske institucije dolaze do svojih procena u ovakvim situacijama.

Posebno je izdvojio deo Putinovog obraćanja koji se odnosio na Ursulu fon der Lajen. Hristoforu je ocenio da je ruski lider praktično ukazao na ozbiljne propuste u pristupu Evropske komisije ovom slučaju, podsećajući da predsednica Komisije nije boravila na mestu incidenta, nije učestvovala u istrazi niti je imala uvid u konkretne nalaze.

U tom kontekstu pomenuti su i raniji slučajevi bespilotnih letelica koje su se pojavljivale iznad baltičkih država i Finske. Prema navodima novinara, i tada su se pojavljivale optužbe protiv Rusije, da bi kasnije bilo utvrđeno da pojedine letelice nisu bile ruskog porekla. Zbog toga je, kako navodi Hristoforu, Putin ponovio zahtev da se Moskvi predoče konkretni dokazi ukoliko oni zaista postoje.

Analitičar smatra da je ruski predsednik na taj način ne samo osporio stav Evropske komisije već i pokazao diplomatski pristup insistiranjem na istrazi i činjenicama pre donošenja konačnih zaključaka.

Sam Putin je u petak izjavio da bez stručne ekspertize niko ne može sa sigurnošću da utvrdi kojoj državi pripada dron koji je pao u Rumuniji. Dodao je da će Rusija sprovesti objektivnu istragu i dati odgovarajuću procenu ukoliko joj budu dostavljeni relevantni i proverljivi podaci o toj letelici.

Ruski predsednik je takođe izneo pretpostavku da je incident verovatnije povezan sa ukrajinskom bespilotnom letelicom koja je mogla da skrene sa planirane putanje usled dejstva sistema za elektronsko ratovanje ili zbog tehničkih nedostataka i grešaka u navigacionim podacima.

Upravo na toj tački, smatra Aleks Hristoforu, nalazi se suština cele priče: dok se ne završi detaljna istraga i ne budu predstavljeni materijalni dokazi, svaka tvrdnja o odgovornosti ostaje predmet političkih procena i međusobnih optužbi.