Kako prenosi Ukrinform, o tome je na Fejsbuku govorio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a prenosi Ukrinform.

„Overnight, our warriors applied Ukraine’s long-range sanctions against an oil refinery in Russia’s Saratov – about 700 kilometers from the frontline. An important result. Thank you! There were also strikes in the Rostov and Kirov regions, as well as at a military base on the Caspian Sea coast. Our Defense Forces of Ukraine are carrying out long-range missions in line with the approved priorities of the plan for such sanction“, rekao je Zelenski.





Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su tokom prethodne sedmice uspešno gađale ciljeve u Jaroslavskoj, Rjazanskoj, Voronješkoj, Volgogradskoj, Rostovskoj, Novgorodskoj, Nižnjenovgorodskoj i Krasnodarskoj oblasti.

Zelenski je naveo da su pojedini ciljevi bili udaljeni između 300 i 1.200 kilometara od državne granice Ukrajine.

Ukrajinski predsednik zahvalio je Oružanim snagama Ukrajine, Službi bezbednosti Ukrajine i obaveštajnim službama na sprovedenim operacijama.

Kako je ranije objavio Ukrinform, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine tokom noći 31. maja izvele su napade na rafineriju nafte u Saratovu, proizvodno dispečersku stanicu „Lazarevo“ u Kirovskoj oblasti, kao i na druge objekte koje koristi ruska vojska na teritoriji Rusije i privremeno okupiranim područjima.





Vlasti na okupiranom Krimu saopštile su da će od 30. maja prodaja AI-95, benzina premium kvaliteta, biti ograničena na 20 litara po osobi dnevno.



„Molim stanovnike Krima da ne prave zalihe goriva i da svoja vozila toče kao i obično“, izjavio je Sergej Aksjonov, šef republike kojeg je postavila Rusija, javlja The New Voice of Ukraine.

Ministarstvo goriva i energetike Krima objavilo je spisak benzinskih pumpi na kojima je gorivo bilo dostupno zaključno sa 29. majem. Na listi se nalazi 148 pumpi širom poluostrva, a na većini njih različite vrste goriva mogu se kupiti samo u ograničenim količinama.

Mihail Razvožajev, ruski guverner postavljen u regionu, izjavio je da su do petka ujutru sve vrste benzina nestale sa pumpi, dok su zalihe dizela bile ograničene. Dodao je da bi prodaja goriva trebalo da bude nastavljena u subotu.

Kriza sa snabdevanjem gorivom na Krimu počela je nakon ukrajinskih napada dronovima, koji su ograničili saobraćaj preko takozvanog kopnenog koridora prema poluostrvu, prenosi nezavisni ruski medij Agentstvo. Ruta kroz teritorije koje je Rusija zauzela 2022. godine predstavljala je jedan od glavnih pravaca za dopremanje goriva na Krim.