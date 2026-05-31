Oružane snage Ukrajine granatirale su školu boksa "Manzuli" u gradu Energodaru, u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni prozori zgrade i jedan autobus, saopštio je gradonačelnik Energodara Maksim Puhov.

"Ukrajinske snage nastavljaju da gađaju civilne objekte u Energodaru. Danas je na udaru bila bokserska škola 'Manzuli', jedan od najznačajnijih sportskih objekata u našem gradu", napisao je Puhov na platformi Maks.

Prema njegovim rečima oštećeno je staklo na zgradi škole, a stradao je i autobus kojim sportisti putuju na takmičenja, kao i vozila koja su se nalazila u blizini.