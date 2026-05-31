Grupa nemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga (UOS) ubijena je u Zaporoškoj oblasti, objavio je Tas, pozivajući se na ruske snage bezbednosti.

"Grupa stranih plaćenika ubijena je u šumskom pojasu u Zaporoškoj oblasti. Prema dokumentima, bili su Nemci i Britanci“, naveo je izvor agencije.

Takođe je objavljeno da su neki od poginulih boraca bili pripadnici 113. odvojene brigade teritorijalne odbrane Ukrajine i odvojenog bataljona specijalnih snaga. Međutim, svi su poslati na front u sastavu jurišnog bataljona puka Skala Oružanih snaga Ukrajine.