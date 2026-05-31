Ruske snage su ostvarile još jedan uspeh u primeni bespilotnih letelica u Crnom moru, nakon što je, prema navodima više ruskih i ukrajinskih izvora, autonomni dron „Geranj“ pogodio čamac Ratne mornarice Ukrajine u blizini Odese, pri čemu je stradala kompletna posada plovila.

Prema informacijama koje prenose lokalni mediji, incident se dogodio u akvatoriji kod grada Južno, koji se nalazi istočno od Odese na obali Crnog mora. List „Mahal“ objavio je, pozivajući se na kolege i poznanike poginulih, podatke o identitetu stradalih pripadnika ukrajinskih snaga.

Međutim, zvanične potvrde iz ukrajinskog Ministarstva odbrane o okolnostima incidenta za sada nema, dok ruski izvori tvrde da je čamac uništen preciznim pogotkom bespilotne letelice tipa „Geranj“.

Nova faza rata na Crnom moru

Vojni analitičari poslednjih meseci ukazuju na promenu taktike u upotrebi ruskih dronova „Geranj“, koji su ranije uglavnom korišćeni za napade na energetsku infrastrukturu, skladišta municije, vojne objekte i logističke centre duboko u ukrajinskoj pozadini.

Sada se sve češće pojavljuju izveštaji da se ove letelice koriste i protiv pokretnih ciljeva, uključujući plovila, radarske stanice i druge taktičke mete.

Ukoliko se navodi o uništenju ukrajinskog čamca potvrde, to bi moglo da ukaže na dodatno unapređenje sposobnosti ruskih operatera da pronalaze i gađaju male ciljeve na morskoj površini.

Zašto su mali čamci posebno ranjivi?

Patrolni i desantni čamci su među najtežim ciljevima za zaštitu u savremenim sukobima.

Njihova prednost je velika pokretljivost, ali istovremeno raspolažu ograničenim prostorom za ugradnju ozbiljnih sistema protivvazdušne odbrane.

Dodatni problem predstavlja činjenica da dronovi mogu da lete veoma nisko iznad površine mora, koristeći zakrivljenost horizonta i refleksije sa vode kako bi otežali otkrivanje radarima.

Zbog toga čak i relativno jeftine bespilotne letelice mogu predstavljati ozbiljnu pretnju za plovila koja nemaju adekvatnu zaštitu.

Crno more postaje ključni front

Od početka sukoba Crno more je preraslo u jedno od najvažnijih područja sukoba između Rusije i Ukrajine.

Nakon potapanja više brodova i brojnih udara na vojne objekte sa obe strane, obe države značajno su promenile taktiku.

Ukrajina je postigla zapažene rezultate upotrebom pomorskih dronova protiv ruskih brodova i infrastrukture na Krimu, dok je Rusija intenzivirala upotrebu bespilotnih letelica i raketnih sistema za kontrolu pomorskih komunikacija i zaštitu svojih baza.

„Geranj“ kao jedno od glavnih ruskih oružja

Dronovi „Geranj“, koje ruska vojska koristi u velikom broju, postali su jedno od najprepoznatljivijih oružja rata u Ukrajini. Reč je o bespilotnim letelicama velikog dometa namenjenim za napade na ciljeve uz relativno niske troškove u poređenju sa krstarećim raketama.

Njihova masovna upotreba omogućava izvođenje talasnih napada kojima se iscrpljuju protivnički sistemi protivvazdušne odbrane i povećava verovatnoća pogađanja cilja.

Uspešna primena ovakvih letelica protiv pokretnih pomorskih ciljeva mogla bi da označi novu fazu razvoja bespilotnog ratovanja, u kojoj će i relativno mali dronovi imati sve značajniju ulogu u kontroli morskih prostora i zaštiti obala.