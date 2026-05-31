Generalštab Oružanih snaga Ukrajine objavio je poruku posvećenu pripadnicima 5. jurišnog bataljona 92. odvojene jurišne brigade, ističući da iskustvo na frontu ne znači kraj učenja, već još veću odgovornost i stalno usavršavanje.

U objavi se navodi da vojnici ove jedinice svakodnevno rade na unapređenju svojih sposobnosti kako bi bili spremni za sve izazove na bojnom polju.

"Bez obzira koliko bitaka imate iza sebe.

U 5. jurišnom bataljonu 92. odvojene jurišne brigade svi nastavljaju da uče, napreduju i pripremaju se za sledeću bitku.

Ovde je dobro poznato da iskustvo nije razlog za opuštanje, već naprotiv, još veća odgovornost da budete jači, brži i precizniji.

Zato vojnici 5. bataljona svakodnevno rade kako bi bili spremni za svaki događaj koji se može razviti na bojnom polju.

U 92. brigadi ne zaustavljaju se na onome što su postigli. Nastavljaju da budu sve bolji.

Za mene je to čast.

Slava Ukrajini", navodi se u objavi Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.









Zelenski se hitno oglasio

Odbrambene snage Ukrajine tokom noći izvele su napad dugog dometa na rafineriju nafte u ruskom gradu Saratovu. Napadi su sprovedeni u skladu sa prioritetima odobrenog plana ukrajinskih operacija dugog dometa.



Kako prenosi Ukrinform, o tome je na Fejsbuku govorio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a prenosi Ukrinform.

„Overnight, our warriors applied Ukraine’s long-range sanctions against an oil refinery in Russia’s Saratov – about 700 kilometers from the frontline. An important result. Thank you! There were also strikes in the Rostov and Kirov regions, as well as at a military base on the Caspian Sea coast. Our Defense Forces of Ukraine are carrying out long-range missions in line with the approved priorities of the plan for such sanction“, rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su tokom prethodne sedmice uspešno gađale ciljeve u Jaroslavskoj, Rjazanskoj, Voronješkoj, Volgogradskoj, Rostovskoj, Novgorodskoj, Nižnjenovgorodskoj i Krasnodarskoj oblasti.