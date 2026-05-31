"Kada ova deca odrastu oni će gurnuti ove dečake na bojno polje. Da, i naučili su ovu decu da mrze svoju rodnu zemlju, da mrze svoj narod. A Ukrajinci, možete li da zamislite, takvi mladi Ukrajinci, mladi dečaci, dolaze na bojno polje i ubijaju Ukrajince", rekao je Zelenski za CBS njuz i dodao da Ukrajina "ima dokaze za to".

Zelenski tvrdi da Rusija već duže vreme decu odvedenu iz okupiranih delova Ukrajine tretira kao pregovarački adut i da ih nudi u razmeni za ruske vojnike zarobljene na frontu.

"Važno je da vratimo naše ratnike, ratne zarobljenike, ali ih ne možemo zameniti decom. Možete li da zamislite kako možemo da razmenimo našu decu. Ne možemo. Pre svega, to je van zakona. Ne možemo da razmenjujemo civile" za vojnike, istakao je Zelenski.

Govoreći o mogućim merama protiv Moskve, ukrajinski predsednik je naveo da je sa američkim kongresmenima razgovarao o uvođenju dodatnih sankcija Rusiji zbog navodne deportacije ukrajinske dece.

"Nadam se da će Kongres ponovo pronaći mogućnost da uvede sankcije Rusima zbog dece. Razgovarali smo sa kongresmenima, toliko puta smo govorili o tome. Nadam se da će napraviti ovaj korak", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je do sada dokumentovala najmanje 20.000 slučajeva odvođenja ukrajinske dece, ali sumnja da je stvarni broj znatno veći.

Međunarodni krivični sud je 2023. godine izdao nalog za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina zbog, kako je navedeno, programa "nezakonite deportacije stanovništva (dece)" iz Ukrajine u Rusiju.

Kremlj je odbacio te optužbe i saopštio da su u Rusiju prebačena deca sa teritorija zahvaćenih sukobom koja nisu imala staratelje.





Na okupiranom Krimu uvedena ograničenja za točenje goriva

Vlasti na okupiranom Krimu saopštile su da će od 30. maja prodaja AI-95, benzina premium kvaliteta, biti ograničena na 20 litara po osobi dnevno.

„Molim stanovnike Krima da ne prave zalihe goriva i da svoja vozila toče kao i obično“, izjavio je Sergej Aksjonov, šef republike kojeg je postavila Rusija, javlja The New Voice of Ukraine.

Ministarstvo goriva i energetike Krima objavilo je spisak benzinskih pumpi na kojima je gorivo bilo dostupno zaključno sa 29. majem. Na listi se nalazi 148 pumpi širom poluostrva, a na većini njih različite vrste goriva mogu se kupiti samo u ograničenim količinama.

Mihail Razvožajev, ruski guverner postavljen u regionu, izjavio je da su do petka ujutru sve vrste benzina nestale sa pumpi, dok su zalihe dizela bile ograničene. Dodao je da bi prodaja goriva trebalo da bude nastavljena u subotu.

Kriza sa snabdevanjem gorivom na Krimu počela je nakon ukrajinskih napada dronovima, koji su ograničili saobraćaj preko takozvanog kopnenog koridora prema poluostrvu, prenosi nezavisni ruski medij Agentstvo. Ruta kroz teritorije koje je Rusija zauzela 2022. godine predstavljala je jedan od glavnih pravaca za dopremanje goriva na Krim.