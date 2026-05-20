Kako je napisao na kanalu Telegram, analizirani su podaci ukrajinskih obaveštajnih službi o mogućim planovima Rusije za napade na černigovsko-kijevskom pravcu, prenosi Ukrinform.

"Detaljno smo analizirali dostupne informacije naših obaveštajnih službi o ruskom planiranju ofanzivnih operacija na černigovsko-kijevskom pravcu. Za svaki mogući scenario neprijatelja pripremamo odgovore, ukoliko se Rusi zaista odluče da prošire svoju agresiju. Naše snage na tom pravcu će biti pojačane", rekao je Zelenski.

On je naveo da se razmatra i spoljnopolitičko delovanje.

"Naložio sam Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine da pripremi dodatne mere diplomatskog pritiska na Belorusiju, koju Rusija može da iskoristi za ovakvo širenje rata. Odgovarajući poverljivi zadaci dati su i ukrajinskim obaveštajnim službama", rekao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je naglasio da se razmatra i pitanje moguće mobilizacije u Rusiji, uz procene da se pripremaju novi koraci koji bi mogli da obuhvate oko 100.000 ljudi.

Prema njegovim rečima, Ukrajina nastavlja pripreme za proširenje geografske primene dugometnih "sankcija", koje su već dale rezultate.