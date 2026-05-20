EK: Evropska unija ostaje posvećena sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa

Evropska unija ostaje posvećena sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa, saopštila je danas Evropska komisija, reagujući na odluku Velike Britanije da dozvoli uvoz dizela i mlaznog goriva prerađenih u inostranstvu iz ruske sirove nafte, na osnovu izuzetka u okviru sankcija.

"Ponovo potvrđujemo našu posvećenost sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa i ponavljamo naš stav da Rusija ne sme da ima koristi od rata", rekao je portparol Evropske komisije, prenosi Rojters.

Vlada Velike Britanije odlučila je da ublaži stroge sankcije na rusku naftu koja se prerađuje u dizel i mlazno gorivo u trećim zemljama zbog rasta cena, a ta odluka danas stupa na snagu.

Odluka ujedno predstavlja i odgovor na zabrinutost zbog snabdevanja određenim gorivima zbog efektivne blokade ključnog plovnog puta - Ormuskog moreuza od početka rata između SAD-a i Izraela s Iranom, piše Bi-Bi-Si.

Takođe, ukinute su i neke sankcije koje se odnose na transport ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG).

Ublažavanje sankcija, dodaje Bi-Bi-Si sada će efektivno omogućiti uvoz mlaznog goriva iz Indije, koja je ranije bila ključni dobavljač za Veliku Britaniju i Evropu, a velike količine ruske sirove nafte se rafinišu u Turskoj.

Nova pravila za sankcionisanje prerađene naftne derivate biće "neograničenog trajanja", iako će se periodično preispitivati ​​i mogu da se menjaju ili ukinu, saopštila je vlada.

Velika Britanija je takođe izdala vremenski ograničenu licencu koja pokriva pomorski transport LNG i srodne usluge u skladu sa pravilima sankcija Rusiji, a važi do 1. januara.

