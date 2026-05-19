Kina je tajno obučavala oko 200 ruskih vojnika na svojoj teritoriji, od kojih su se neki kasnije borili u Ukrajini, objavio je Rojters u utorak, pozivajući se na tri evropske obaveštajne agencije i dokumenta koja je imao u mogućnosti da pregleda.



Ove vežbe, prvenstveno usmerene na upotrebu dronova, proističu iz rusko-kineskog sporazuma potpisanog 2. jula 2025. godine, prema Rojtersu.



Sporazumom je predviđena obuka približno 200 ruskih vojnika u kineskim objektima, uključujući one u Pekingu i Nankingu, u oblastima dronova, elektronskog ratovanja, vojne avijacije i oklopne pešadije.

Prema Rojtersu, vojnici koji su učestvovali bili su instruktori zaduženi za širenje svog znanja unutar lanca komandovanja.

Evropska obaveštajna agencija tvrdi da je identifikovala nekoliko njih koji su potom izvodili operacije dronovima na okupiranom Krimu i u oblasti Zaporožja.

Peking, koji se predstavlja kao neutralni posrednik, odbacio je ove izveštaje, tvrdeći da održava "objektivan i nepristrasan" stav i da radi na olakšavanju mirovnih pregovora.

Ruski predsednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj poseti Kini gde će razgovarati sa predsednikom Si Đinpingom.

(Rojters)