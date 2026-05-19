Ruske oružane snage sprovode trodnevne vežbe o pripremi i upotrebi nuklearnih snaga. To su najveće vežbe od 2024. godine, u kojima učestvuje preko 64.000 vojnika.

Kao i pre dve godine, biće uključene jedinice beloruskih oružanih snaga, koje će vežbati raspoređivanje nuklearnog oružja na svojoj teritoriji.

Ruski napad na Priluke, raste broj stradalih

U međuvremenu, u ruskom udaru na Priluke u Černigovskoj oblasti poginule su tri osobe, uključujući i petnaestogodišnjeg dečaka, a 29 je povređeno, saopštilo je Regionalno tužilaštvo.

Prema navodima tužilaštva, oštećene su zgrade na teritoriji neradnog preduzeća, prodavnički prostori, privatne i stambene zgrade, kao i automobili.

