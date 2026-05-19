Ekipa CNN-a našla se usred dramatične borbe za preživljavanje dok je sa ukrajinskim vojnicima prolazila jednom od najopasnijih ruta na istoku Ukrajine, poznatoj kao „Cesta života“, koja se pod stalnim napadima ruskih dronova sve više pretvara u put smrti.

Ruta između Družkivke i Kostjantinivke, nekada ključna linija snabdevanja ukrajinskih jedinica, danas je prekrivena kraterima, spaljenim vozilima i ostacima razorenih položaja.

Pet sati bežanja od dronova

Novinarska ekipa CNN-a pratila je ukrajinske vojnike Kostu, Sašu i Bogdana iz 24. mehanizovane brigade na navodno „kraćoj i sigurnijoj“ ruti između dva položaja.

Međutim, planirani jednosatni prolazak pretvorio se u pet sati čistog horora.

Tokom puta zabeleženo je najmanje 14 napada ili bliskih susreta sa ruskim dronovima.

Prvi napad usledio je gotovo odmah nakon prolaska pored dva tenka.

Čulo se karakteristično zujanje drona, a zatim je krenula pucnjava.

Ukrajinski vojnici sakriveni među drvećem i ruiniranim kućama otvorili su vatru prema nebu, dok su svi ostali panično tražili zaklon.

„Šuma je odjednom oživela“

Na otvorenom delu puta Saša i Kosta pokušali su da obore jedan od dronova.

Prema navodima CNN-a, uspeli su da ga pogode, nakon čega je letelica eksplodirala oko 150 metara dalje.

Ali vremena za predah nije bilo.

Grupa je odmah nastavila kretanje jer su svi znali da novi napad može uslediti svakog trenutka.

Dronovi promenili rat

CNN navodi da je rat dronovima potpuno promenio način borbe na frontu.

Oklopna vozila sada su glavne mete, dok su veće grupe vojnika gotovo sigurna meta za operatere dronova.

Zbog toga se vojnici kreću peške, razdvajaju i kriju po šumama i rovovima.

Čak su i zaštitne mreže postavljene iznad puteva postale problem, jer vojnici ponekad moraju da prave prolaze kroz njih kako bi pobegli od napada iz vazduha.

Spaljena vozila i mrtvi komandiri

Na putu su prošli pored izgorelog vozila uništenog samo dva dana ranije.

U njemu je poginuo Roman, jedan od komandira ukrajinske jedinice.

CNN opisuje i susret sa iscrpljenim vojnicima koji su se povlačili sa prve linije dok su ruski dronovi neprekidno napadali njihove rovove.

Neki od njih skrivali su lice od kamere.

„Nisam očekivala ovakav rat“

U jednom bunkeru novinari su razgovarali sa 25-godišnjom operaterkom dronova kodnog imena Afina.

– Uopšte nisam očekivala ništa slično. Teško je. Vremenom se čovek iscrpi, ali se navikneš. Shvatiš da moraš nastaviti – rekla je ona za CNN.

Povratak još gori

Povratak sa položaja bio je jednako opasan.

Nova paljba oborila je nekoliko dronova koji su čekali u zasedi, dok su drugi pokušavali da pogode vozila u pokretu.

CNN zaključuje da se ukrajinske snage ubrzano prilagođavaju novim pravilima ratovanja, koristeći pešačko kretanje, automatizaciju i tehnologiju kako bi makar usporile rusko napredovanje.