Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se tokom obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji u Palati Srbija. On je govorio o važnim temama, a između ostalog govorio je i o potencijalnim pregovoračima EU sa Rusijom.

Na tu temu rekao je:

- Gotovo pet godina je prošlo, mi smo se sada setili da je racionalno voditi dijalog. Kada sam pre godinu dana bio u Moskvi, samo što me nisu linčovali. A sad mogu da razgovaraju. To govori koliko smo kao kontinent nepripremljeni. Ja se radujem bilo kakvim razgovorima, hiljadu godina razgovora bolje je nego dan rativanja. Ali, vodite računa da li će to da skrajne američku inicijativu. To je komplikovanija jednačina.

Celo obraćanje predsednika ispratite u POSEBNOJ VESTI.