Najmanje deset učenika povređeno je danas u Sevastopolju kada se u školi u tom ruskom gradu srušio balkon. "Prema preliminarnim informacijama, desetoro dece koja su izašla da se fotografišu je povređeno", napisao je u objavi na Telegramu guverner Mihail Razvožajev, prenosi agencija RIA Novosti.

Incident se dogodio na drugom spratu škole. Razvožajev je dodao da službe hitne pomoći rade na licu mesta.

"Đacima je ukazana medicinska pomoć, a povređeni su prevezeni u bolnicu. Deca su zadobila povrede različite težine", dodao je on.

Guverner je obećao da će sprovesti temeljnu istragu, utvrditi uzrok incidenta i preduzeti sve neophodne mere. Istražitelji su pokrenuli krivični postupak.