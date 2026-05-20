Ovakvi sastanci uz čaj Putina i Sija već su postali tradicionalan format tokom poseta Kini, prenose RIA novosti i dodaju da se i ovog puta razgovor odvija u užem krugu, uz prisustvo samo po četiri člana delegacije sa svake strane.

Sa ruske strane prisutni su pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, zamenik šefa predsedničke administracije Maksim Oreškin i ambasador Rusije u Kini Igor Morgulov.

Razgovori se vode iza zatvorenih vrata, a u Kremlju ovom susretu pridaju poseban značaj, ocenjujući ga kao jedan od najvažnijih događaja posete.

Očekuje se da će sastanak trajati što duže, jer format razgovora "uz čaj" omogućava liderima da otvoreno i neformalno razgovaraju o najvažnijim temama.

Neformalni susreti Putina i Sija "uz čaj" postali su uobičajen format za razmatranje osetljivih i strateških pitanja u užem krugu, bez strogog protokola, navodi agencija.

Prema ranijim izjavama pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, dvojica lidera će tokom ovog susreta razmotriti teme Ukrajine, sukoba u Iranu i odnosa sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, uključujući i njegovu nedavnu posetu Pekingu, a neke od tema bi trebalo da budu ključna spoljnopolitička pitanja i bilateralna saradnja u različitim oblastima.