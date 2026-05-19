Ruska vojska nastavila je intenzivne udare širom Ukrajine. U jučerašnjim masovnim napadima na više regiona, uključujući Dnjepar i Odesu, lansirano je više od 500 dronova i više od 20 raketa. Povređeno je više desetina ljudi, a oštećeni su stambeni i infrastrukturni objekti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Dnjepar bio na udaru više od šest časova.

Istovremeno, ukrajinske snage izvele su udare na teritoriju Rusije. Prema navodima ruskih vlasti, protivvazdušna odbrana presrela je i uništila 50 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više regiona.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije, uz poruku da "nijedan napad na Ukrajinu neće ostati bez odgovora".

Žestoki napadi na Harkov i Dnjepropetrovsk Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov, a u napadu je bilo civilnih žrtava i naneta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu, saopštio je gradonačelnik Igor Terehov. On je izvestio o udarima u okrugu Holodnogirsk i Novobavarsk oko ponoći kao i da je u napadu ciljan civilni infrastrukturni objekat na kojem je izbio požar, prenosi Unian. Rusija je i jutros pokrenula nove napade dronovima na Novobavarski okrug, a Terehov je saopštio da su u napadu poginule tri osobe, a oštećeno je 25 privatnih kuća i jedna višespratna zgrada. Ruska vojska je i više od 20 puta napala tri okruga Dnjepropetrovske oblasti dronovima i artiljerijom, ranivši dve osobe, saopštio je načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave Aleksandar Ganža na Telegramu, prenosi Ukrinform. Kako je ranije objavio Ukrinform, ruske trupe su tokom noći 18. maja izvršile raketni napad na Dnjepar, a za sada je poznato da je 28 osoba povređeno u tom napadu. Rusija: Oboren dron koji je išao ka Moskvi