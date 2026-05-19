Ruske snage preuzele su kontrolu nad naseljem Volohovka u Harkovskoj oblasti, tvrde ruski vojni izvori, navodeći da su jedinice grupe „Sever“ nakon žestokih borbi potisnule ukrajinske trupe iz sela.

Prema tim informacijama, u Volohovki su se nalazile jedinice 159. brigade Oružanih snaga Ukrajine, koje su nakon borbi morale da napuste položaje.

Ruski prodor menja situaciju na severu

Zauzimanje Volohovke, kako tvrde ruski izvori, ima mnogo veći značaj od same kontrole nad jednim selom.

Naselje se nalazi na pravcu koji bi Moskvi mogao omogućiti dalje širenje bezbednosnog pojasa u Harkovskoj oblasti i dodatni pritisak na ukrajinske položaje u ovom sektoru fronta.

Ruski vojni kanali navode da je pad Volohovke otvorio mogućnost kontrole važnog puta koji povezuje Karaično i Ohrimovku — poslednja naselja pod kontrolom ukrajinskih snaga u tom delu oblasti.

Ukrajini preti prekid komunikacija

Ukoliko ruske jedinice učvrste položaje oko ovog pravca, ukrajinskim snagama moglo bi biti znatno teže da održavaju logistiku, dopremaju municiju i pojačanja, kao i da povezuju preostale odbrambene tačke.

Prema navodima sa terena, upravo komunikacija između Karaičnog i Ohrimovke sada postaje ključna tačka odbrane za Oružane snage Ukrajine.

Rusija širi tampon-zonu

Ovaj prodor uklapa se u širu strategiju Moskve na severnom frontu.

Ruske snage poslednjih meseci pokušavaju da odgurnu ukrajinske jedinice dalje od pograničnih oblasti i stvore širu tampon-zonu u Harkovskoj oblasti.

Posle zauzimanja Volohovke očekuje se dodatni pritisak na ukrajinske položaje sa boka, dok ruska strana tvrdi da je selo potpuno pod njenom kontrolom.

Nema nezavisne potvrde

Za sada nema nezavisne potvrde o razmerama borbi niti o eventualnim ukrajinskim gubicima.

Ukrajinska strana se još nije detaljnije oglašavala povodom tvrdnji o potpunom padu Volohovke.