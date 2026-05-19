Kina je danas demantovala tvrdnju Fajnenšel tajmsa da je kineski predsednik Si Đinping rekao predsedniku SAD Donaldu Trampu da bi ruski predsednik Vladimir Putin "mogao da zažali zbog pokretanja invazije na Ukrajinu".

Na brifingu u utorak, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun odbacio je medijske izveštaje o navodnim izjavama predsednika Sija u vezi sa ukrajinskim vojnim sukobom kao potpuno izmišljene.

- Kina je već objavila informacije o sastanku kineskog i američkog lidera. Informacije koje ste pomenuli nisu u skladu sa činjenicama i potpuno su izmišljene - izjavio je Guo Điakun, prenosi Informer.

Podsetimo, Fajnenšel tajms pisao je da je Si ovog puta otišao dalje nego u ranijim razgovorima kada je govorio o Putinovoj odluci da u februaru 2022. pokrene napad na Ukrajinu.

Jedna osoba upoznata sa ranijim razgovorima Sija i bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena rekla je da su ti susreti takođe bili otvoreni i direktni, ali da kineski predsednik tada nije iznosio ovakve procene o Putinu ni o samom toku rata.

Fajnenšel tajms je objavio članak u kojem se tvrdi da je Si Đinping navodno tokom razgovora sa Trampom prošle nedelje rekao da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da zažali zbog odluke o pokretanju specijalne operacije.

