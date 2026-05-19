Besent je rekao da podaci Međunarodnog monetarnog fonda ukazuju na štetne posledice kineskog izvoznog viška, posebno u sektorima poput električnih vozila, prenosi Rojters.

On je naveo da je ranije upozoravao saveznike iz Evrope, Kanade, Japana i Australije da će se suočiti sa velikim prilivom kineske robe ukoliko Sjedinjene Američke Države uvedu dodatne trgovinske barijere.

"SAD će podići carinski zid, a kineska roba visoke vrednosti, koju zemlje globalnog juga ne mogu da apsorbuju, završiće na drugim tržištima", rekao je Besent posle sastanka G7 u Parizu.

Govoreći o sankcijama Iranu, američki ministar finansija ocenio je da evropske države treba snažnije da deluju protiv iranskih bankarskih mreža, dok bi azijske zemlje morale pojačano da kontrolišu tankere povezane sa, kako je naveo, iranskom "flotom iz senke".

Prema njegovim rečima, cilj je sprečavanje transfera iranske nafte na brodove koji nisu obuhvaćeni međunarodnim sankcijama.