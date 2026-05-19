Ukrajina je razvila i proizvela svoju prvu domaću vođenu bombu, poznatu kao „klizeća“ ili „bomba za jedrenje“, koja je spremna za borbenu upotrebu, saopštio je ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov.

Vest je izazvala veliku pažnju vojnih analitičara jer se upravo ovakav tip oružja poslednjih godina pokazao kao jedno od najrazornijih na frontu u Ukrajini.

Kijev pravi odgovor na ruske FAB bombe

Rusija već duže vreme masovno koristi vođene bombe velikog dometa, posebno modele FAB-250, FAB-500 i FAB-1000, dok je u borbu uvedena i ogromna FAB-3000 bomba.

Takve bombe omogućavaju ruskoj avijaciji da gađa ciljeve duboko iza linije fronta bez ulaska u zonu dejstva mnogih sistema protivvazdušne odbrane.

Ukrajina se do sada uglavnom oslanjala na američke JDAM sisteme kojima su obične bombe pretvarane u precizno navođeno oružje.

Sada Kijev tvrdi da je uspeo da razvije sopstveno rešenje.

„Nije kopija Zapada ni Sovjeta“

Ukrajinski ministar Mihajlo Fedorov naglasio je da nova bomba nije kopija ni zapadnih ni sovjetskih sistema.

– Ovo nije kopija zapadnih ili sovjetskih rešenja, već originalni razvoj ukrajinskih inženjera, dizajniran da efikasno pogodi utvrđenja, komandna mesta i druge neprijateljske ciljeve nekoliko desetina kilometara iza linije fronta – rekao je Fedorov, prenosi Kijev Independent.

Prema njegovim rečima, nova bomba ima povećan domet zahvaljujući dodatnim krilima i sistemima za navođenje.

Velika opasnost za položaje na frontu

Vođene bombe smatraju se posebno opasnim oružjem jer kombinuju relativno nisku cenu proizvodnje sa ogromnom razornom snagom.

Rusija ih je poslednjih godina intenzivno koristila protiv ukrajinskih položaja, bunkera, logističkih centara i gradova blizu fronta.

Ukrajinske vlasti sada tvrde da će novo domaće oružje omogućiti Kijevu da uzvrati istom vrstom udara.

Kijev želi sopstvenu vojnu industriju

Fedorov je poručio da razvoj domaće vođene bombe predstavlja deo šire strategije Ukrajine da smanji zavisnost od stranog naoružanja.

– Proširujemo rešenja koja povećavaju domet i preciznost udara i menjaju pravila modernog ratovanja – rekao je on.

Dodao je da će ukrajinske vođene bombe uskoro početi da pogađaju ruske ciljeve.

Nova faza rata?

Vojni analitičari ocenjuju da bi masovnija proizvodnja ovakvih bombi mogla dodatno promeniti dinamiku sukoba.

Posebno zato što se radi o oružju koje je znatno jeftinije od krstarećih i balističkih raketa, ali može imati veoma ozbiljan efekat na linijama fronta.