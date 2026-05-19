Evropska unija sprema veliki udar na Moskvu nakon odlaska Viktora Orbana sa vlasti u Mađarskoj, a iza zatvorenih vrata u Briselu već se razgovara o drastičnom pooštravanju sankcija protiv Rusije.

Prema informacijama koje prenosi Politiko, lideri EU planiraju da već sledećeg meseca razmotre produženje važenja sankcija Rusiji sa sadašnjih šest meseci na čak godinu dana.

Bez Orbana Brisel dobio slobodne ruke

Diplomate i zvaničnici EU tvrde da je upravo odlazak Viktora Orbana uklonio najveću prepreku za dugoročnije i agresivnije sankcije Moskvi.

Orban je godinama koristio pravo veta kako bi blokirao ili usporavao evropske odluke protiv Rusije, često ulazeći u otvorene sukobe sa Briselom zbog pomoći Ukrajini i energetskih pitanja.

Sada, međutim, evropski zvaničnici veruju da bez njega mogu mnogo lakše da proguraju nove mere.

Sprema se novi paket udara

Politiko navodi da je već u pripremi 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije.

Pored toga, Brisel razmatra i dodatne udare usmerene na rusku „flotu iz senke“, ali i na delove ruske vojne i odbrambene industrije.

Diplomate tvrde da bi produženje trajanja sankcija sa šest na 12 meseci dodatno ojačalo politički i pravni pritisak na Moskvu.

Strah od ruskog odgovora

U Briselu postoji bojazan da bi eventualni veto jedne članice mogao da sruši čitav sistem sankcija koji EU održava još od početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Zbog toga evropski lideri žele sistem koji bi bio stabilniji i manje zavisan od političkih blokada pojedinačnih država.

Tokom prethodnih godina upravo je Orban često koristio taj mehanizam kao sredstvo političkog pritiska.

Novi problem za Brisel: Fico i Babiš

Ipak, evropske diplomate upozoravaju da odlazak Orbana možda neće rešiti sve probleme.

Slovački premijer Robert Fico i češki lider Andrej Babiš u više navrata pokazivali su razumevanje za mađarske stavove i kritikovali pojedine poteze Brisela prema Rusiji.

Uprkos tome, deo evropskih zvaničnika veruje da bi bez Orbana i oni mogli biti spremniji na kompromis.

Deblokirana pomoć Ukrajini

Politiko podseća da je Orban pre odlaska sa vlasti blokirao kredit od 90 milijardi evra namenjen finansiranju odbrane Ukrajine.

Taj veto povučen je ubrzo nakon dolaska novog mađarskog premijera Petera Mađara.

Upravo zbog toga mnogi u Briselu smatraju da je otvoren prostor za još agresivniji pristup prema Moskvi i dodatno jačanje pritiska na Kremlj.