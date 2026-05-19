Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini, gde će se sastati sa kineskim liderom Sijem Đinpingom u trenutku ogromnih globalnih tenzija i sve jačeg sukoba Istoka i Zapada.

Poseta izaziva ogromnu pažnju svetske javnosti jer Moskva i Peking najavljuju dodatno jačanje strateškog partnerstva, dok Zapad pažljivo prati svaki potez dvojice lidera.

Putin večeras stigao u Peking

Kako je najavljeno, Putina je po dolasku u kinesku prestonicu dočekao šef kineske diplomatije Vang Ji.

Već sutra na Trgu Tjenanmen biće organizovan svečani doček uz počasnu gardu i vojni orkestar, nakon čega slede ključni razgovori sa Sijem Đinpingom.

Ruski predsednik u Kinu nije stigao sam.

U Peking stigla moćna ruska delegacija

U sastavu ruske delegacije nalaze se potpredsednici vlade, ministri, guvernerka Centralne banke Elvira Nabiulina, kao i čelnici najvećih ruskih kompanija poput Rosnjefta, Rosatoma i Gasproma.

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, tokom posete biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata.

Od tog broja, čak 21 dokument biće potpisan direktno u prisustvu Putina i Sija.

Novi plan za multipolarni svet

Najveću pažnju izaziva najava zajedničke deklaracije o daljem jačanju strateškog partnerstva između Rusije i Kine, ali i dokumenta koji se odnosi na formiranje multipolarnog svetskog poretka.

Ušakov je naveo da programski dokument ima čak 47 stranica i definiše pravce razvoja saradnje Moskve i Pekinga u gotovo svim oblastima.

– Dokument sadrži zajedničku viziju ključnih međunarodnih pitanja – rekao je Ušakov.

Kina odgovorila na tvrdnje o Putinu

Uoči sastanka dodatnu pažnju izazvale su tvrdnje Fajnenšel tajmsa da je Si Đinping navodno rekao Donaldu Trampu kako bi Putin „mogao da zažali zbog invazije na Ukrajinu“.

Kina je danas zvanično demantovala te navode.

To je dodatno pojačalo spekulacije da Moskva i Peking žele da pokažu potpuno jedinstvo u trenutku velikih globalnih pritisaka.

Svet prati svaki potez

Analitičari ocenjuju da će susret Putina i Sija imati veliki geopolitički značaj.

Dok Zapad pokušava da izoluje Rusiju, Kina sve otvorenije pokazuje da Moskvu vidi kao ključnog strateškog partnera u novom globalnom rasporedu snaga.

Zbog toga se razgovori u Pekingu već nazivaju jednim od najvažnijih sastanaka godine.