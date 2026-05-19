Rusko rukovodstvo navodno razmatra mnogo šire planove od trenutnih linija fronta u Ukrajini, uključujući i moguće ambicije prema Kijevu i Odesi, piše Financial Times pozivajući se na izvore bliske razgovorima u Kremlju.

Prema tvrdnjama lista, Moskva Donbas ne vidi kao konačni cilj, već samo kao deo mnogo šire strateške slike koja obuhvata centralne i južne delove Ukrajine.

Odesa i Kijev u centru pažnje

Financial Times navodi da se u internim razgovorima posebno pominju Odesa i Kijev.

Odesa se opisuje kao ključna crnomorska luka i strateški važna tačka za kontrolu izlaza na Crno more, dok se Kijev posmatra kao političko srce Ukrajine.

Prema navodima izvora lista, iza zatvorenih vrata navodno se razmatra scenario u kojem bi Rusija pokušala da učvrsti dominaciju najmanje do reke Dnjepar.

„Vreme radi za Moskvu“

List tvrdi da su informacije dobili od dve osobe uključene u zakulisne razgovore o mogućem okončanju sukoba.

Prema njihovim procenama, rusko rukovodstvo veruje da vreme radi u korist Moskve i da će daljim iscrpljivanjem ukrajinske vojske pozicija Rusije postajati sve jača.

U tekstu se navodi da Kremlj računa na otežavanje uslova za eventualni prekid vatre i postepeno slabljenje ukrajinskih kapaciteta.

Novi zahtevi posle Donbasa?

Financial Times piše da bi nakon eventualnog potpunog preuzimanja Donbasa mogli uslediti i novi zahtevi Moskve.

Takve procene dodatno su pojačale zabrinutost na Zapadu da bi rat mogao da preraste u još širi geopolitički sukob sa dugoročnim posledicama za Evropu.

Peskov dodatno podgrejao spekulacije

Dodatnu pažnju izazvala je i izjava portparola Kremlja Dmitrija Peskova od 13. maja.

Peskov je poručio da bi Vladimir Zelenski, prema stavu Moskve, za početak ozbiljnih mirovnih pregovora morao da naredi povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa i regiona koje Rusija smatra svojim.

Ta izjava odmah je pokrenula nove spekulacije da se ruski zahtevi ne završavaju samo na sadašnjim linijama fronta.

Zapad sve nervozniji

Navodi Financial Timesa dolaze u trenutku kada se borbe nastavljaju na više delova fronta, dok zapadne zemlje sve otvorenije raspravljaju o dugoročnim posledicama rata.

Istovremeno, u evropskim političkim krugovima raste strah da bi eventualna ruska ofanziva prema Odesi ili centralnoj Ukrajini potpuno promenila bezbednosnu sliku regiona.