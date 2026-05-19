- Zapanjen sam nasiljem blokadera na ulicama i incidentima koji su apsolutno neprihvatljivi i za svaku osudu! Umesto da se grade mostovi između mladih ljudi, njihovih različitih ideologija, mišljenja i uverenja, mi još jednom vidimo da oni isključivo žele haos na ulicama, donošenjem noževa, teleskop-palica, biber sprejeva i raznih drugih opasnih predmeta. Tako se ne gradi Srbija, savremeno društvo, tako se ne razvija naša zemlja. Želim da poručim svim nasilnicima da, ipak i pored svega, Srbija pobeđuje, te da će država ovakvim oblicima izliva nasilja i besa na ulicama – stati na put. Uređena država, zakoni koji se poštuju i građani koji odgovorno i mirno izražavaju svoje stavove - jedini su temelj stabilne, sigurne i uspešne Srbije. I za takvu državu ću se uvek boriti! - poručio je Mali na Instagramu.

Predsednik Vučić: "Politikom ćemo se baviti programima, ne suzavcem i noževima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je aktiviste Srpske napredne stranke da se sklone sa Trga Slavija od blokaderskih nasilnika.

"Politikom ćemo se baviti programima a ne suzavcima i noževima, kao što to rade blokaderski nasilnici," rekao je Vučić.