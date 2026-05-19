Tea Tairović, jedna od najvećih zvezda mlađe generacije, nedavno se udala u Novom Sadu za izabranika Ivana Vardaja.

Ivan je postao je poznat široj javnosti tek nakon što je otkrivena njihova veza, iako se ranije već pojavljivao u muzičkim spotovima.

Naime, on je glumio u spotu duetske pesme Andreane Čekić i Aleksandre Mladenović, kao i u spotu Anđele Ignjatović Breskvice, ali takođe je bio obezbeđenje Jeleni Karleuši.

Njih dvoje uživaju u ljubavi duže od dve godine, a upoznali su se tokom snimanja spota za njenu pesmu 2023. godine, u periodu rada na drugom albumu.

Tada su, kako se navodi, nastale prve simpatije, nakon čega ga je pevačica angažovala da je obezbeđuje i prati na nastupima, pa su tako provodili sve više vremena zajedno.

Ubrzo su svoju vezu započeli u tajnosti, što su mesecima skrivali od javnosti.

Tek nakon oko pola godine zabavljanja počele su glasine, nakon čega je njihova romansa i zvanično potvrđena u javnosti.

Otkrila kakav odnos ima sa zetom

Inače, majka Tee Tairović, voditeljka Božica Boba Malević, otvoreno je govorila o svojoj ćerki, a u razgovoru se dotakla i zeta Ivana, te otkrila svoje mišljenje o njemu.

-Imamo izuzetno lep odnos. Nemam sina, ali on mi je kao sin. Ne odvajam ga od Tee. Vaspitan je, kulturan, veliki džentlmen, pametan. Ima beogradski šmek, ali i manire, što je danas retkost - rekla je ona.

Dodala je i da ne vrši pritisak na ćerku i zeta oko potomstva.

-Nijednom nisam pitala. Oni sami kažu da će biti kada budu hteli. Ne volim da pritiskam, to bi bilo napadno - zaključila je Božica za Blic.