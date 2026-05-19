Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens potvrdio je da se tokom pregovora razmatra mogućnost da Iran svoj obogaćeni uranijum prebaci u Rusiju umesto u Ameriku.

Izjava iz Bele kuće odmah je izazvala veliku pažnju jer se prvi put otvoreno govori o ruskoj ulozi u rešavanju jedne od najopasnijih nuklearnih kriza na svetu.

„Sve je na stolu“

Govoreći tokom brifinga u Beloj kući, Vens nije želeo da otkriva detalje pregovora, ali je priznao da se opcija transfera uranijuma u Rusiju ozbiljno razmatra.

– Ove stvari se razmatraju tokom pregovora... Ko zna? Neću davati nikakve prethodne obaveze tokom pregovora – rekao je Vens.

Njegove reči dodatno su podgrejale spekulacije o tome da Vašington pokušava da pronađe kompromisno rešenje koje bi Teheran mogao lakše da prihvati.

Iran ne želi da preda uranijum Americi

Ranije je saudijski kanal Al Hadat, pozivajući se na nacrt sporazuma između Teherana i Vašingtona, objavio da bi Iran mogao da pristane da svoje zalihe obogaćenog uranijuma prebaci Rusiji, ali ne i Sjedinjenim Državama.

Prema tim navodima, Teheran smatra da bi predaja uranijuma Americi izgledala kao politička kapitulacija, dok bi ruska opcija omogućila da Iran sačuva politički obraz pred domaćom javnošću.

Putin postaje ključni igrač?

Moskva se već duže vreme nameće kao mogući posrednik u rešavanju iranske nuklearne krize.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je podsetio da je sličan model već korišćen 2015. godine i da Iran ima veliko poverenje u Rusiju kada je reč o nuklearnim sporazumima.

Upravo zbog toga pojedini analitičari smatraju da Kremlj sada pokušava da preuzme ključnu ulogu u pregovorima između Teherana i Vašingtona.

Amerika i Iran i dalje daleko od dogovora

Iako pregovori traju, Vašington i Teheran i dalje imaju potpuno različite zahteve.

Američki predsednik Donald Tramp više puta je insistirao da iranski visoko obogaćeni uranijum mora završiti pod američkom kontrolom, dok Iran odbija bilo kakvu formulaciju koja bi ličila na predaju.

Zbog toga mnogi strahuju da bi neuspeh pregovora mogao ponovo da gurne region ka novoj velikoj eskalaciji.