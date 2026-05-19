"Sama ideja multlateralnih pregovora o kontroli naoružanja među nuklearnim silama potkopava se upornom željom SAD da se učešće Kine učini obaveznim. Istovremeno se ignoriše dosledan stav Pekinga da u ovoj fazi ne učestvuje u takvim razgovorima", naveo je Rjabkov za Tass.

Podsetio je na stavove Velike Britanije i Francuske, koje su kategorično odbile učešće u hipotetičkim razgovorima o ograničavanju nuklearnih arsenala.

Rjabkov je istakao da, bez obzira na format dijaloga, "jedno od ključnih pitanja za Rusiju ostaje kumulativni nuklearni potencijal članica NATO-a".

"U sadašnjim uslovima nemamo izbora osim da to uzmemo u obzir. Prepreke za pokretanje multilateralnog dijaloga među nuklearnim silama o kontroli naoružanja su složene i teško ih je premostiti", dodao je on.

Sporazum novi START je prestao da važi 5. februara ove godine, nakon isteka maksimalnog petogodišnjeg produžetka dogovorenog 2021. godine.

SAD poziva na sklapanje novog, šireg sporazuma, dok Kina odbija da učestvuje.

Rusija se zvanično povukla iz sporazuma u februaru 2023. godine, odbijajući dalju razmenu podataka i inspekcije sa SAD.