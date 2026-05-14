Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je na samitu Bukureštanske devetorke da Rusija i dalje predstavlja glavnu pretnju Alijansi i pozvao saveznike da nastave jačanje odbrane, posebno na istočnom krilu NATO-a. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva nastaviti modernizaciju i razvoj strateških nuklearnih snaga, ističući da one ostaju ključni element nacionalne bezbednosti i strateškog odvraćanja.

UŽIVO

Zelenski: U toku su akcije spasavanja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u Kijevu trenutno u toku operacija spasavanja na mestu napada ruskog dronova na devetospratnu stambenu zgradu.

"Čitav deo zgrade je potpuno uništen. Desetine ljudi su spasene. Nažalost, jedna osoba je poginula. Moje saučešce njihovoj porodici i voljenima. Ljudi su možda još uvek zarobljeni ispod ruševina", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako kaže, u napadima su korišcene balističke, aerobalističke i krstareće rakete.

"Glavna meta ovog napada bio je Kijev. Šteta je na dvadeset lokacija širom grada. U pitanju su obične stambene zgrade, škola, veterinarska klinika i druga čisto civilna infrastruktura. Uništenje je prijavljeno i u Kijevskoj oblasti, dok su slični teroristički napadi ciljali energetsku infrastrukturu u Kremenčuku, kao i lučka i stambena područja u Čornomorsku", dodao je on.

Najmanje 30 osoba povređeno u ruskom napadu na Kijev, jedna osoba poginula

Najmanje 31 osoba povređena je u ruskim napadima na Kijev tokom noći, uključujući jedno dete, dok je jedna osoba poginula, saopštile su ukrajinske vlasti.

Šef Kijevske vojne administracije Timur Tkačenko prvenstveno je na Telegramu objavio da je u napadu povređeno najmanje 16 ljudi i da je potvrđen jedan smrtni slučaj, preneo je Ukrinform.

Kasnije je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila da je broj povređenih porastao na 31.

Prema podacima spasilačkih službi, u Darnickom okrugu spaseno je 27 ljudi, dok su hitne ekipe nastavile potragu za ljudima za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina urušenog solitera.

Vatrogasci su istovremeno gasili požar na pet automobila u dvorištu stambene zgrade na drugoj lokaciji.

Otklanjanje posledica napada nastavlja se u Obolonskom, Darnickom i Goloseivskom okrugu Kijeva, dok nadležne službe i dalje utvrđuju tačan broj žrtava.

Ukrinform je naveo da je glavni grad tokom noći bio meta velikog napada dronovima i raketama.

Putin: Rusija će nastaviti da modernizuje svoje nuklearne snage

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će ta zemlja nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage. "Naravno, nastavićemo da modernizujemo i razvijamo naše strateške nuklearne snage, stvarajući raketne sisteme sa povećanom borbenom moći, sposobne da savladaju sve sadašnje i buduće sisteme protivraketne odbrane", rekao je Putin prilikom posete Moskovskom institutu za termotehniku u sredu, koji je ključno preduzeće ruske odbrambene industrije, prenosi RIA Novosti.

On je istakao neprocenjiv doprinos Moskovskog instituta za termotehniku u razvoju raketnih sistema "Topolj", "Topolj-M", "Jars" i "Bulava".

"Zahvaljujući, bez preterivanja, herojskom i predanom radu nekoliko generacija zaposlenih u institutu, formirana je suverena škola raketnih sistema...postavljen je moćan tehnološki i proizvodni temelj za decenije koje dolaze. Sve što je razvijeno tokom ovih decenija i dalje koristimo", kazao je Putin.

Putin je rekao da su tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini korišćeni mobilni balistički raketni sistemi moskovskog instituta.

Ruski predsednik je kazao da je interkontinentalna raketa "sarmat" najmoćniji sistem na svetu i podsetio da je hipersonična raketa srednjeg dometa "kinžal" u upotrebi od 2017. godine, a da se njeno usavršavanje, uključujući povećanje preciznosti u nenuklearnom teretu, nastavlja.

Rad na ruskom bespilotnom podvodnom vozilu "posejdon" i krstarećoj raketi globalnog dometa "burevestnik" je takođe skoro završen, naveo je Putin.

Udari posle primirja

Ruske snage izvele su masovan napad dronovima i raketama na više regiona Ukrajine. Pogođene su stambene zgrade i kritična infrastruktura.

Ukrajinske vlasti saopštile su da napadi imaju za cilj ugrožavanje civila i preopterećenje protivvazdušne odbrane, naglašavajući da time Rusija pokušava da oslabi odbranbeni potencijal zemlje.

Sa druge strane, Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Ruski zvaničnici posebno ističu da su pogođeni objekti energetske i transportne infrastrukture koje, prema tvrdnjama Kremlja, koriste ukrajinske oružane snage.

Istovremeno, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti modernizaciju i razvoj strateških nuklearnih snaga, ističući da su one ključni element nacionalne bezbednosti i strateškog odvraćanja.

Moskovske vlasti takođe su ograničile objavljivanje informacija o posledicama napada, osim zvaničnih saopštenja Ministarstva odbrane i gradonačelnika.

U svetlu rastućih bezbednosnih tenzija u Evropi, NATO nastavlja da prilagođava svoju strategiju i jača odbranu svojih članica.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je na samitu Bukureštanske devetorke (B9) da Rusija i dalje predstavlja glavnu pretnju Alijansi i pozvao saveznike da jačaju odbranu, posebno na istočnom krilu.

Rute je predstavio koncept "NATO 3.0", ističući da Alijansa prolazi kroz promene i da evropske članice moraju da preuzmu veću odgovornost. Rute je dodao da je mogući mirovni okvir već za 90–95 odsto dogovoren, ali da je sada lopta na strani Putina, koji mora da povuče sledeći korak.