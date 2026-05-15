Ukrajinska prestonica danas je zavijena u crno nakon jednog od najstrašnijih ruskih raketnih udara od početka godine. U razorenom stambenom kompleksu u kijevskom okrugu Darnica poginule su 24 osobe, među njima i troje dece, dok su desetine ljudi povređene kada je ruska raketa sravnila deo zgrade sa zemljom.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao je mesto tragedije i položio crvene ruže na ruševine zgrade u kojoj su porodice žive zatrpane pod tonama betona i metala.

– Rusija nikada ne može da se normalizuje ovako. Rusija koja namerno uništava živote i nada se da će proći nekažnjeno. Potreban je pritisak – poručio je Zelenski na Telegramu.

Tokom obilaska razgovarao je sa spasiocima koji su više od 28 sati bez prestanka pretraživali ruševine u potrazi za preživelima.

Tela dece pronađena pod ruševinama

Prema podacima ukrajinskih vlasti, deo višespratnice pogođen je ruskom raketom H-101 i potpuno uništen.

Spasilačke ekipe uspele su da iz ruševina izvuku 30 preživelih osoba, dok je skoro 50 ljudi povređeno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine saopštilo je da je tokom potrage raščišćeno više od 3.000 kvadratnih metara ruševina, a oko 400 građana zatražilo je psihološku pomoć zbog užasa kojem su prisustvovali.

Na mestu tragedije građani ostavljaju cveće, plišane igračke i sveće za poginulu decu.

Zbog razmera katastrofe vlasti u Kijevu proglasile su dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, dok su koncerti, javni događaji i zabavne manifestacije otkazani.

Najžešći udari ove godine

Ukrajinski zvaničnici tvrde da je Rusija u samo dva dana lansirala više od 1.500 dronova i desetine raketa na ukrajinsku teritoriju.

Prema njihovim tvrdnjama, ovo predstavlja jedan od najintenzivnijih talasa vazdušnih udara od početka rata.

Državna ruska agencija RIA prenela je saopštenje Ministarstva odbrane Rusije u kojem se navodi da su ruske snage između 12. i 15. maja sprovodile masovne udare po ciljevima u Ukrajini.

Moskva i dalje odbacuje optužbe da namerno gađa civile, ali su tokom više od četiri godine rata brojni stambeni objekti, bolnice i civilna infrastruktura pogođeni širom zemlje.

Ukrajina uzvratila udarce

Istovremeno, ukrajinske snage pokrenule su nove napade dronovima na teritoriju Rusije.

Prema navodima ruskih regionalnih vlasti, u napadu na grad Rjazanj poginule su četiri osobe, među njima i jedno dete.

Pogođeni su stambeni objekti i jedno industrijsko postrojenje, dok je Kijev kasnije potvrdio da je meta bila lokalna rafinerija nafte.

Analitičari upozoravaju da poslednji događaji pokazuju da rat ulazi u još brutalniju fazu, sa sve većim brojem udara na gradove daleko od linije fronta.