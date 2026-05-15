U zatvorenoj Telegram grupi roditelja studenata Moskovskog državnog tehničkog univerziteta Bauman pojavila se potresna ispovest majke čiji je sin, nakon pada jednog ispita, završio pred vojnim vlastima i rizikovao odlazak na front.

Prema navodima objavljenim u roditeljskom četu, student nije uspeo da položi jedan ispit pred kvalifikacionom komisijom, nakon čega mu nije odobreno akademsko odsustvo.

To je praktično značilo gubitak studentskog statusa, a samim tim i mogućnost da odmah bude pozvan u vojsku.

Priču prenosi „Kijev Independent“, koji navodi da je mladić potom prošao kroz višesatni lekarski pregled u vojnom registru u ulici Jabločkov u Moskvi.

„Vratiće se čovek“

Majka tvrdi da je pregled trajao čak sedam sati, nakon čega je njen sin upućen na mesto okupljanja za regrute.

Kada je pokušala da dobije objašnjenje na fakultetu, u dekanatu su joj navodno rekli:

– Ne brinite, vratiće se čovek.

Ta rečenica izazvala je burne reakcije među roditeljima u Telegram grupi, gde su mnogi izrazili strah zbog mogućnosti da studenti budu poslati u blizinu ratne zone odmah nakon gubitka prava na studiranje.

„Otišao na služenje, završio na granici sa Ukrajinom“

Jedan od učesnika grupe izneo je još dramatičniju priču.

Prema toj objavi, njihov komšija, takođe student Bauman univerziteta, uzeo je akademsko odsustvo kako bi odslužio obavezni vojni rok, ali je ubrzo poslat na granicu sa Ukrajinom.

Ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi, ali su dodatno pojačale zabrinutost među roditeljima studenata u Rusiji.

Strah među studentima i porodicama

Moskovski državni tehnički univerzitet Bauman važi za jednu od najprestižnijih tehničkih obrazovnih institucija u Rusiji i često ga nazivaju ruskim ekvivalentom MIT-a.

Zbog toga su priče iz roditeljskih grupa izazvale posebnu pažnju na društvenim mrežama i u medijima.

Rat u Ukrajini i dalje snažno utiče na rusko društvo, a pitanje vojne mobilizacije i poziva u vojsku ostaje jedna od najosetljivijih tema među mladima i njihovim porodicama.