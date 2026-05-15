Lavrov je na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju naveo da su razgovori u Enkoridžu 15. avgusta prošle godine uključivali američke predloge koje je u Moskvu nedelju dana ranije doneo specijalni izaslanik SAD Stiven Vitkof, prenela je agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, ti predlozi su se zasnivali na američkom razumevanju "osnovnih uzroka krize", uključujući pitanje članstva Ukrajine u NATO-u i "realnosti na terenu" nastale nakon referenduma.

"Imamo jasne dogovore nakon sastanka u Enkoridžu na Aljasci", rekao je Lavrov, dodajući da je Rusija uzela u obzir američke inicijative i da je Putin tada izrazio spremnost da ih podrži.

On je naglasio da se razgovori uklapaju u širi okvir diplomatskih kontakata između Moskve i Vašingtona o dugoročnom rešenju konflikta.

Lavrov je ocenio i da su odnosi između Putina i Trampa zasnovani na međusobnom poštovanju.

"Duh odnosa između predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država odlikuje prijateljstvo i obostrano poštovanje", rekao je Lavrov.