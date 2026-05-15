Ministar spoljnih poslova Irana Sejed Abas Aragči razgovarao je u petak sa indijskim ministrom spoljnih poslova Subramanjamom Džaišankarom, tokom čega je poručio da prijateljske države mogu da se oslone na Iran kada je reč o bezbednosti trgovine.

Aragči je pojasnio da će Iran uvek izvršavati svoju istorijsku dužnost zaštitnika bezbednosti u Ormuskom moreuzu.

U objavi na mreži Iks napisao je:

- U konstruktivnom razgovoru sa domaćinom, ministrom spoljnih poslova Subramanjamom Džaišankarom, razgovarao sam o regionalnim dešavanjima i pojasnio da će Iran uvek izvršavati svoju istorijsku dužnost zaštitnika bezbednosti u Ormuskom moreuzu. Iran je pouzdan partner svim prijateljskim državama, koje mogu da se oslone na bezbednost trgovine.

Aragči je rekao da je iranski otpor „američkom maltretiranju“ svima dobro poznat. Pozvao je sve države članice koje su se suočile sa sličnim situacijama da pojačaju zajedničko delovanje.

U objavi na mreži Iks naveo je:

- Poručio sam na samitu ministara spoljnih poslova BRIKS-a: iranski otpor američkom maltretiranju nije nepoznata borba. Mnogi od nas suočavaju se sa različitim oblicima iste odvratne prinude. Krajnje je vreme da zajednički istupimo i jasno pokažemo da takva praksa pripada đubrištu istorije.

Aragči je, predstavljajući stav Irana na sastanku ministara spoljnih poslova BRIKS-a u Indiji, govorio o važnosti očuvanja međunarodnih institucija od političke manipulacije.

Iranska vlada je u objavi na mreži Iks navela:

- Ministar spoljnih poslova Sejed Abas Aragči iznosi stav Irana na sastanku ministara spoljnih poslova BRIKS-a u Indiji. Istakao je značaj razbijanja zapadne hegemonije i obezbeđivanja da međunarodne institucije ostanu slobodne od političke manipulacije.

U međuvremenu, u zajedničkom saopštenju i završnom dokumentu sastanka ministara spoljnih poslova BRIKS-a, ministri su izrazili punu podršku predsedavanju Indije BRIKS-om 2026. godine pod temom: „Izgradnja otpornosti, inovacija, saradnje i održivosti“, što odražava stav da saradnja među članicama BRIKS-a može pomoći u rešavanju zajedničkih izazova na uravnotežen i inkluzivan način.

Oni su razmotrili napredak ostvaren u okviru saradnje BRIKS-a i podržali dalje unapređenje saradnje u okviru tematskih prioriteta predsedavanja, posebno u oblastima jačanja kapaciteta, podsticanja inovacija, obezbeđivanja održivog razvoja i otpornosti.