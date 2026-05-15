Jedan od najpoznatijih ukrajinskih bezbednosnih zvaničnika Kirilo Budanov izjavio je da smatra potpuno „normalnim“ to što Kremlj pokušava da ga ubije, uprkos tome što sada učestvuje u pregovorima o mogućem okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

U velikom intervjuu za britanski „The Times“, Budanov je otvoreno govorio o pokušajima atentata, stalnoj opasnosti u kojoj živi i svom uverenju da rat ipak može biti završen diplomatskim putem.

– Apsolutno je normalno da pokušavaju da me ubiju – rekao je Budanov.

Britanski list podseća da je Budanov godinama bio jedna od ključnih figura ukrajinske vojne obaveštajne službe GUR, kojom je rukovodio od avgusta 2020. do januara ove godine, nakon čega je postavljen za šefa kabineta predsednika Ukrajine.

Tokom tog perioda, prema navodima ukrajinskih zvaničnika, preživeo je najmanje deset ozbiljnih pokušaja atentata.

Čovek koji je postao simbol tajnih operacija Ukrajine

Kirilo Budanov važi za jednu od najkontroverznijih i najuticajnijih figura ukrajinskog bezbednosnog aparata.

„The Times“ navodi da mu se pripisuju zasluge za niz specijalnih operacija ukrajinskih snaga tokom rata sa Rusijom, zbog čega je dobio titulu Heroja Ukrajine.

List takođe ističe da Budanov održava bliske veze sa američkom CIA.

Njegov uticaj dodatno je porastao nakon prelaska u kabinet predsednika Volodimira Zelenskog, gde sada vodi diplomatske i bezbednosne aktivnosti povezane sa ratom i pregovorima sa Moskvom.

Britanski novinari navode i da je Budanov na intervju stigao sa pištoljem u futroli, uz izuzetno jake mere obezbeđenja.

„Verujem u pregovore“

Iako tvrdi da mu je život konstantno ugrožen, Budanov kaže da i dalje veruje da rat može biti završen političkim putem.

– Ne radim ono u šta ne verujem. Verujem u proces pregovora, u njegov završetak i rezultat – rekao je ukrajinski zvaničnik za „The Times“.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su pregovori između Moskve i Kijeva gotovo zamrznuti, dok se rat na terenu dodatno zaoštrava.

Prema ranijim izjavama predstavnika ukrajinske vojne obaveštajne službe Andrija Jusova, na Budanova je do sada izvršeno više od deset ozbiljnih pokušaja atentata.

Sam Budanov je još 2023. godine govorio o tim pokušajima sa gotovo hladnokrvnim stavom.

– Sviđa mi se. To je mera priznanja i pokazuje da očigledno dobro radim svoj posao – rekao je tada u intervjuu Dmitriju Komarovu.

Šta to znači za rat u Ukrajini

Analitičari ocenjuju da Budanovljeve izjave pokazuju koliko je rat između Rusije i Ukrajine prerastao klasičan vojni sukob i ušao u sferu obaveštajnog, političkog i psihološkog rata.

Njegovo ime već godinama izaziva veliku pažnju u ruskim medijima i bezbednosnim krugovima, gde ga često predstavljaju kao jednog od ključnih organizatora ukrajinskih specijalnih operacija.

Istovremeno, u Ukrajini je postao simbol otpora i čovek koji je preživeo ono što mnogi smatraju gotovo nemogućim.